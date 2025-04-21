Зустрічаю багато інформації про те, як правильно вирощувати петунію з насіння. Але серед цих порад чомусь рідко згадують одне важливе правило: аби кущики були пишними, розсаду потрібно прищипувати. Адже ця рослина нездатна сама кущуватись.

Отже, якщо цього не зробити, отримаєте рослину з одним слабким стеблом і малою кількістю квітів. А якщо вчасно прищипуватимете — кущі будуть пишні та міцні.

Я роблю так: прищипую центральний пагін, коли на рослині з’явиться 4–5 листочків. Таким чином стимулюю ріст бічних гілочок. А коли довжина бічних стебел досягне 10–15 см, прищипую і їх. Утім, усього за сезон роблять не більше 2–3 прищипувань. Є ще один нюанс: на появу та ріст бічних пагонів у петунії добре впливає зниження нічних температур. Ну й, звісно, їй потрібно забезпечити максимальне освітлення. А за потреби — й досвічування. Після прищипування сіянці підживлюють.

У жодному разі не можна прищипувати рослини, які ще не вкоренились, а також дуже маленьку розсаду. Адже ця процедура є стресом для рослини.

Важливо: прищипування та обрізування — різні речі.

Валентина ПИСАРЕНКО. Чернігівська обл.