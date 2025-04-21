Найкращі попередники

Оптимальними попередниками для картоплі є зернові (ячмінь, овес, озимі пшениця та жито,) й зернобобові культури (соя, люпин, квасоля, горох, сочевиця). Також її розміщують після одно- та багаторічних трав, кукурудзи, огірків, капусти. Повертати картоплю на попереднє місце в сівозміні можна не раніше, ніж через 3–5 років.

Оптимальна температура для посадки

Оптимальними строками садіння вважають час, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6–8 градусів. Але точні строки залежать від регіону та кліматичних умов. Якщо посадити в холодний і надто вологий ґрунт, зростає ризик розвитку грибкових захворювань, крім того, паростки можуть згнити. Тож варто орієнтуватись не на сусідів, які «вже давно посадили, то й і нам треба», а на погодні умови. Оптимальними умовами для росту, розвитку та утворення бульб є середньодобова температура ґрунту 17 градусів. За температури вище 35 градусів ріст і розвиток картоплі повністю припиняється.

Глибина загортання бульб

Оптимальна глибина для посадки картоплі — 6–8 см від верхівки гребеня до поверхні бульби. На легких піщаних грунтах глибину можна збільшити до 10 см. Також враховують розмір бульб: дрібні садять на 2–3 см мілкіше, а великі — на 2–3 см глибше. Важливо висаджувати бульби в ґрунт на однакову глибину, щоб забезпечити дружні сходи і створити оптимальні умови для догляду.

Відстань між кущами

Між рядами картоплі витримують приблизно 60–70 см. Між бульбами — близько 35–40 см. Така відстань зручна для подальшого обробітку.

Що покласти в лунку

Під час посадки картоплі на одну лунку можна внести: перегній (200 г), амофоску, азофоску чи нітроамофоску (по ч.л.), сечовину (30 г на 10 л води та полити по 1 л). Дуже суперечливим питанням залишається додавання в лунки золи. Тоді як одні городники не уявляють без неї посадку картоплі, інші застерігають, що зола не дозволяє картоплі засвоювати калій і робить ґрунт лужним (будемо вдячні, якщо поділитесь власними спостереженнями). А от щоб захистити картоплю від колорадського жука, деякі господарі радять вносити в кожну лунку по жмені хвойної тирси. Також перед посадкою бульби можна обробити протруйниками, які допоможуть захистити посіви від колорадського жука, капустянки чи дротяника, а також деяких хвороб. Застосовують чітко згідно з інструкцією!

Коли вперше підгортати

Перше підгортання проводять, коли кущики досягнуть 7–10 см у висоту. Це допоможе захистити їх від заморозків та стимулює ріст коренів, а відтак сприятиме утворенню більшого числа бульб. У процесі роботи слід виполювати всі бур’яни. Не страшно, якщо листочки при підгортанні опиняться під землею — вже незабаром вони з’являться знову. Наступне підгортання здійснюють через 2 тижні після першого.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.