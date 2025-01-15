Кисло-солодкий ананас ідеально поєднується з сиром і куркою. Наріжте свіжий ананас, відварені курячу грудку та яйця маленькими кубиками. Твердий сир натріть крупно. У майонез вичавте часник, заправте салат, перемішайте. Пропонуємо ефектно подати його в половинках шкірочки ананаса. У них же святковий вигляд матимуть і фруктові салати. Якщо ж залишилась м’якоть ананаса, з нею можна приготувати молочний коктейль.

Як обрати зрілий ананас?