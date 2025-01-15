Кисло-солодкий ананас ідеально поєднується з сиром і куркою. Наріжте свіжий ананас, відварені курячу грудку та яйця маленькими кубиками. Твердий сир натріть крупно. У майонез вичавте часник, заправте салат, перемішайте. Пропонуємо ефектно подати його в половинках шкірочки ананаса. У них же святковий вигляд матимуть і фруктові салати. Якщо ж залишилась м’якоть ананаса, з нею можна приготувати молочний коктейль.
Як обрати зрілий ананас?
- Шкірочка має бути яскраво-жовтою або помаранчевою з прожилками зеленого чи коричневого кольору.
- М’якуш зрілого ананаса продавлюється при натисканні й відновлює форму. Якщо натиснули, а вм’ятина залишилася, фрукт почав псуватися.
- Листя зрілого ананаса має насичений зелений колір. Під час зберігання кінчики листя підсихають. У зрілого ананаса «корона» кріпиться нещільно і її можна трохи повернути, доклавши певних зусиль.
- Ще один показник зрілості ананаса — вага. Найбільш соковиті та зрілі плоди будуть важчими. Взяли плід до рук і не відчули вагу? Вам трапився фрукт, який вже почав сохнути і втрачати масу. Зазвичай ананас важить від 1 до 2 кг. Знайшовши такий плід, постукайте по ньому. Як і при виборі кавуна, глухий звук свідчить про стиглість і соковитість. А дзвінкий, навпаки, — про незрілість.
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