Більше жиру

Співвідношення м’яса до жиру у фарші має бути 80 на 20. Якщо ж хочете зробити фарш менш жирним, додайте для соковитості трохи холодної газованої води.

Лише сіль і перець

Ідеальна котлета не потребує додаткових інгредієнтів, окрім солі та перцю. Жодної цибулі, часнику чи хліба, які господині люблять додавати у звичайні котлетки.

Ідеальна форма

Якщо готуєте бургери часто, купіть спеціальний прес, якщо ні — підійде звичайне кулінарне кільце. Не забувайте, що під час смаження котлета зменшиться, тому робіть її трохи більшого розміру.

Якщо кулінарного кільця чи пресу для бургерів немає, виріжте кільце із пластикової пляшки.

Не чіпайте котлету

Під час смаження не притискайте котлету лопаткою до сковороди — швидше вона не приготується, а ось частину м’ясного соку та жиру втратить, через що вийде сухою.

Не готуйте довго

Приблизний час смаження — 5–6 хвилин з кожного боку. Що довше смажите котлету, то менш соковитою вона буде. Навіть якщо знімете сковороду з вогню, котлета продовжить готуватись. Тому зніміть її зі сковороди відразу, як перестали смажити, щоб не стала сухою.

Правильна булочка

У кожному супермаркеті можна купити булочки для бургерів, посипані кунжутом. Щоб нижня булочка не відсиріла через м’ясний сік, що стікає на неї, підрум’яньте її на сковороді з внутрішнього боку.

Добавки

Для бургера підійде будь-який сир, який добре плавиться. Ідеальні овочі: цибуля, мариновані огірки, салат, помідори. Традиційно для гамбургера використовують кетчуп і гірчицю. Головний принцип збирання бургера: що ніжніші інгредієнти, то далі вони мають бути від гарячої котлети.