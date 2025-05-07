Настій прілого сіна допомагає у боротьбі з такими популярними недугами, як борошниста роса, гнилі, бактеріоз, чорна ніжка, альтернаріоз, фітофтора та іншими.

Секрет у тому, що він містить спори сінної палички, які ефективні проти багатьох грибків. Крім того, багатий на мікроелементи.

Для приготування настою відро на третину заповнюю прілим сіном, заливаю водою і настоюю 3–4 дні. Можна ще й додати пів жмені сечовини. За цей час на поверхні має утворитись масляниста плівка. Розбавляю настій водою 1:3. Годиться він як для поливів, так і позакореневого підживлення, але перед тим його потрібно ретельно процідити. Залишки сіна не викидаю, а використовую як мульчу.

А як приготувати пріле сіно? Ненадовго опустіть його в окріп і помістіть у поліетиленовий пакет з отворами для вентиляції. Вже за тиждень пріле сіно буде готове.

Петро КУЧМІЙ. Київська обл.