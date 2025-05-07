Держава підтримує родини з дітьми, які мають тяжкі захворювання, — зокрема і у випадках, коли не надано статус дитини з інвалідністю, нагадують у Мінсоцполітики. Розмір щомісячної соціальної допомоги без встановлення інвалідності становить два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку.
Таку допомогу призначають, якщо дитина:
- має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;
- хворіє на рідкісне орфанне, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
- отримала тяжку травму;
- потребує трансплантації органа;
- потребує паліативної допомоги.
Перелік захворювань, розладів і травм, наявність яких дає право на отримання допомоги без встановлення інвалідності, визначений постановою Кабміну від 27.12.2018 №1161.
Допомогу призначають людині, котра доглядає за дитиною: одному з батьків за їхнім вибором, одному з усиновлювачів, прийомних батьків, опікуну/піклувальнику, іншому законному представнику.
ЯК ОФОРМИТИ
Офлайн
Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради і подати такі документи:
- заяву законного представника дитини (пишеться на місці);
- копію свідоцтва про народження дитини (з собою мати оригінал);
- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) лікувально- профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я.
Із собою потрібно мати паспорт (ID-картку).
Також потрібно надати IBAN банківського рахунку, на який виплачуватимуть допомогу. Отримати виплату можна і через «Укрпошту».
- Онлайн
Зайти на сторінку відповідної послуги (Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною).
- Натиснути кнопку «Подати заяву» та авторизуватись.
- Указати дані дитини, на яку призначають допомогу; спосіб отримання виплати; дані про судове рішення щодо усиновлення, якщо таке є.
- Завантажити скан-копію довідки про захворювання дитини, видану ЛКК.
За потреби завантажити інші скан-копії (свідоцтва про народження дитини; рішення про усиновлення; рішення про влаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; рішення про встановлення опіки тощо).
- Підписати заяву електронним підписом або «Дія.Підписом» і надіслати.
Дочекатись сповіщення про розгляд справи (буде в особистому кабінеті в «Дії» та на електронній пошті).
Заяву розглядають до 10 календарних днів. Допомогу призначають з дати звернення і виплачують 6 місяців. Щоб продовжити виплату ще на пів року, потрібно протягом місяця з дня зупинення виплати подати нову заяву та нову довідку ЛКК.
Якщо дитині встановлюють інвалідність, допомогу виплачують до дня встановлення інвалідності.
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