Держава підтримує родини з дітьми, які мають тяжкі захворювання, — зокрема і у випадках, коли не надано статус дитини з інвалідністю, нагадують у Мінсоцполітики. Розмір щомісячної соціальної допомоги без встановлення інвалідності становить два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку.

Таку допомогу призначають, якщо дитина:

має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;

хворіє на рідкісне орфанне, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

отримала тяжку травму;

потребує трансплантації органа;

потребує паліативної допомоги.

Перелік захворювань, розладів і травм, наявність яких дає право на отримання допомоги без встановлення інвалідності, визначений постановою Кабміну від 27.12.2018 №1161.

Допомогу призначають людині, котра доглядає за дитиною: одному з батьків за їхнім вибором, одному з усиновлювачів, прийомних батьків, опікуну/піклувальнику, іншому законному представнику.

ЯК ОФОРМИТИ

Офлайн

Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради і подати такі документи:

заяву законного представника дитини (пишеться на місці);

копію свідоцтва про народження дитини (з собою мати оригінал);

документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) лікувально- профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я.

Із собою потрібно мати паспорт (ID-картку).

Також потрібно надати IBAN банківського рахунку, на який виплачуватимуть допомогу. Отримати виплату можна і через «Укрпошту».

Онлайн

Зайти на сторінку відповідної послуги (Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною).

Зайти на сторінку відповідної послуги (Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною). Натиснути кнопку «Подати заяву» та авторизуватись.

Указати дані дитини, на яку призначають допомогу; спосіб отримання виплати; дані про судове рішення щодо усиновлення, якщо таке є.

Завантажити скан-копію довідки про захворювання дитини, видану ЛКК.

За потреби завантажити інші скан-копії (свідоцтва про народження дитини; рішення про усиновлення; рішення про влаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; рішення про встановлення опіки тощо).

Підписати заяву електронним підписом або «Дія.Підписом» і надіслати.

Дочекатись сповіщення про розгляд справи (буде в особистому кабінеті в «Дії» та на електронній пошті).

Заяву розглядають до 10 календарних днів. Допомогу призначають з дати звернення і виплачують 6 місяців. Щоб продовжити виплату ще на пів року, потрібно протягом місяця з дня зупинення виплати подати нову заяву та нову довідку ЛКК.

Якщо дитині встановлюють інвалідність, допомогу виплачують до дня встановлення інвалідності.