КОМУ НАДАЮТЬ

Роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року.

Роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 35 років — на перше робоче місце.

Працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітної, наголошують у Державній службі зайнятості.

Тривалість працевлаштування — 1 рік.

Компенсація витрат відбувається кожен непарний місяць роботи працевлаштованої людини (тобто в перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці). Максимальна тривалість виплати — пів року.

Роботодавець отримує компенсацію в розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, що значно знижує витрати на оплату праці на початкових етапах трудових відносин.

Подати заяву потрібно протягом 2 місяців із дня працевлаштування.

ЩОБ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ