КОМУ НАДАЮТЬ
- Роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року.
- Роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 35 років — на перше робоче місце.
Працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітної, наголошують у Державній службі зайнятості.
Тривалість працевлаштування — 1 рік.
Компенсація витрат відбувається кожен непарний місяць роботи працевлаштованої людини (тобто в перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці). Максимальна тривалість виплати — пів року.
Роботодавець отримує компенсацію в розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, що значно знижує витрати на оплату праці на початкових етапах трудових відносин.
Подати заяву потрібно протягом 2 місяців із дня працевлаштування.
ЩОБ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ
- Можна особисто звернутися в центр зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавця.
- Через електронний кабінет роботодавця з накладенням електронного підпису.
- Електронною поштою з накладенням електронного підпису.
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