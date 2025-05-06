Салат має насичений смак завдяки поєднанню курячого філе, обсмаженої цибулі, вареної моркви, солоних огірків та часнику.

300 г курячого філе

4 варені яйця

1 велика морквина

4 середні солоні огірки

1 велика біла цибулина

1 маленька фіолетова салатна цибулина

3 зубчики часнику

олія

4 столові ложки майонезу

1 лавровий лист

4 горошини духмяного перцю

зелень

сіль

Філе залити водою, додати перець, лавровий лист і сіль. Варити 25–30 хв. від моменту закипання. Залишити остигати в бульйоні, так воно вийде соковитішим. Розібрати на волокна, дрібно нарізати.

Моркву відварити до готовності, дати охолонути, нарізати кубиками. Білу цибулину дрібно нарізати, обсмажити до золотавості, дати охолонути.

Солоні огірки, фіолетову цибулю та яйця нарізати кубиками. Часник пропусти через прес, додати в майонез. З’єднати в мисці всі інгредієнти, посолити, додати майонез, перемішати. Притрусити готовий салат зеленню.