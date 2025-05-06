Цієї зими я укорінила чимало живців кімнатних пеларгоній і хочу прикрасити на літо ними дворище. Нерідко бачу в людей пеларгонії у квітниках та вуличних горщиках, і аж подих захоплює від краси та рясного цвітіння! Корінці у моїх живців уже чималі, тож хочу уточнити, коли можна висаджувати їх надворі?

Віталіна РЕШЕТНЯК. Дніпропетровська обл.

Пеларгонія — це чудовий і дуже простий спосіб прикрасити свою ділянку квітами. Нині селекціонери створили величезну кількість сортів: кущових і ампельних, з простими та махровими квітами найрізноманітніших кольорів, однотонним чи строкатим листям. Додайте до цього абсолютну невибагливість — і стане зрозуміло, чому ця квітка така популярна у квітникарок.

Найкращий час для пересадки пеларгонії у відкритий ґрунт — коли мине загроза заморозків. Температура повітря повинна бути стабільно теплою, близько 15 градусів уночі. Хоча незначні короткочасні приморозки ця рослина також витримує.

ПІДГОТОВКА

Зараз висаджувати пеларгонію у відкритий ґрунт дещо зарано. Але за кілька тижнів до пересадки потрібно розпочати загартовувати. Для цього на кілька годин на день виносьте горщики на відкрите повітря, поступово збільшуючи час перебування надворі. Це допоможе рослині адаптуватися до нових умов. Під посадку виберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Пеларгонія не любить застою води. Ділянку краще підготувати ще з осені та внести в неї перегній. Навесні очистіть грядку від бур’янів і перекопайте. Викопайте ямку під посадку, вона повинна бути трохи більшою за кореневу грудку рослини. На дно можна додати трохи компосту або перегною для покращення родючості.

ПЕРЕСАДКА

Помістіть рослину в посадкову ямку, заповніть ґрунтом і злегка утрамбуйте. Якщо пеларгонія до того росла в горщику, заглибте її до того рівня, на якому розміщувалась у контейнері. Рясно полийте та замульчуйте прикореневу зону, аби волога довше випаровувалась. При поливах намагайтесь не змочувати листочки та квіти, бо вони цього не люблять. Одразу ж після висадки на певний час притініть кущики, аби сонце не обпекло не звиклі до яскравого освітлення листочки. Важливо також не загущувати посадки, лише за таких умов пеларгонія наростить пишний кущ і рясно цвістиме.

ПОДАЛЬШИЙ ДОГЛЯД

У перші кілька тижнів після пересадки регулярно поливайте пеларгонію, щоб добре вкоренилася. Перше підживлення зробіть азотними добривами, це дозволить рослині швидко наростити зелену масу. Надалі, щоб цвітіння було рясним, протягом усього сезону кожні 2–3 тижні підживлюйте комплексним мінеральним добривом для квітучих рослин. Щоб стимулювати нове цвітіння, видаляйте зів’ялі квіти.

З настанням осені, до перших заморозків, пеларгонію потрібно буде викопати і пересадити назад у горщик для зимівлі в приміщенні.

ПОРАДИ

Якщо хочете отримати більш рясне цвітіння та пишний кущ, прищипніть верхівки пагонів. Рослина добре реагує на обрізування, тому не бійтеся надати їй бажаної форми. Декого з квітникарок непокоїть, чи не боїться пеларгонія дощів, адже має опушене листя. В принципі, потрапляння вологи на листя їй не до смаку, але періодичні дощі не надто погіршують загальний вигляд рослини. Вирощувати її можна як у відкритому ґрунті, так і в горщиках, які за потреби можна перемістити в інше місце.

Тетяна БОГОВИК.