Відкриття сезону садово-городніх робіт передбачає не лише приємні клопоти. Зокрема, нерідко доводиться носити важкі предмети: витягти старі запаси городини з погреба, щось у дворі перенести тощо. Найбільше страждає від того спина, і буває так, що саме у розпал робіт доводиться лежати на дивані й від болю в попереку потерпати. Ба більше: серйозні травми спини можуть залишитись на все життя. Щоб цього не відбулося, давайте пригадаємо, як правильно підіймати та переносити важкі предмети.

Передусім переконайтесь, що маршрут, яким пересуватиметесь, сухий і неслизький і на шляху немає предметів, які заважатимуть. Перше і найважливіше правило: під час підйому важких речей спина повинна бути рівною та нерухомою! Спочатку потрібно розташувати ноги на ширині плечей і одну для рівноваги виставити трохи вперед. Далі слід присісти, зігнувши коліна, обхопити предмет, притиснути ближче до тіла, напружити м’язи живота, обережно підняти та розігнути коліна. Всі рухи при цьому мають бути плавними, нервучкими. Напружувати, нахиляти та повертати спину не можна. Працюють лише м’язи ніг! Чим більше предмет буде притиснутий до тіла, тим легше його підняти. Лікті мають прилягати до боків. Нести важкий предмет також потрібно плавно. Якщо доводиться робити повороти, то обертаються всім тілом. Не можна підіймати важкі предмети, нахилившись вперед. Також не слід підіймати важке вище рівня плечових суглобів. Якщо потрібно нести важкі речі в обох руках, бажано, щоб навантаження на обидві було приблизно однакове. Іноді важке краще носити на спині, наприклад, у рюкзаку — це також розподіляє навантаження на всю спину, а ще вивільняє руки. Підіймати та одягати рюкзак також потрібно плавно — краще попросити когось допомогти. Важливо виконувати всі роботи у зручному одязі та взутті. Жінкам також варто пам’ятати, що їм не можна підіймати настільки ж важкі речі, як і чоловікам. І ще одна підказка. Перед підняттям важких предметів зробіть легку розминку. Вона дозволить розігріти м’язи та поліпшити кровообіг. Зробіть кілька присідань, поворотів та нахилів тулуба тощо. Якщо ваша спина страждає від городніх робіт, то працювати краще на невеликому ослінчику або на колінах, постеливши перед тим спеціальний гумовий килимок. Користуйтесь лише зручним інвентарем, підлаштованим під ваш зріст. А ось працювати, зігнувши спину та опустивши вниз голову, не варто. Під час роботи частіше міняйте положення тіла. Кожні 40–45 хв. влаштовуйте перерву. Періодично переключайтесь на інші справи або робіть легку руханку. Одягайтесь за погодою: навіть найменший легкий вітерець може спричинити переохолодження та болі в спині. Дуже добре, якщо у вас є спеціальний корсет для її підтримки. Щойно відчуєте біль у попереку — одразу припиніть роботу!

Наостанок дозволю собі розповісти коротеньку історію: торік донька моїх знайомих приїхала з міста допомогти їм вибирати картоплю: кілька днів копали, виносили, сортували, сушили, тягали мішки, закладали в погріб тощо. Після цього молода жінка ще довго лікувала спину, бо тривалий час аж плакала від болю в попереку, і дуже образилась на рідних, адже картоплі вона взагалі споживає дуже мало. Тож не варто воно було того. Та й грошей на лікування спини витратила стільки, що всю ту картоплю на зиму можна було придбати. Отже, підходимо до всього з розумом!

Тарас КОВІНЬКА.