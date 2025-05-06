Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, яка значно розширює можливості інструменту державної підтримки, що допомагає ВПО оплачувати оренду житла, а власникам житла — компенсує частину податків, інформує відомство. Отже, що змінилося?

Кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду, якщо родина й надалі має право на її отримання, допомогу продовжуватимуть автоматично ще на пів року.

Відкориговано формулу розрахунку обов’язкового платежу та розміру субсидії для орендаря — будь-якій родині ВПО надаватимуть субсидію, якщо видатки на оренду в межах встановлених соціальних нормативів перевищують 20 відсотків доходів родини.

Субсидію розраховуватимуть, виходячи з актуальних на сьогодні цін, її розмір збільшиться.

Передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, наприклад, кімнати в квартирі чи будинку.

ВПО та власники житла можуть використовувати власний договір найму.

Участь у проєкті можуть взяти ВПО, котрі винаймають житло не тільки у фізичних осіб чи ФОП, а й у юридичних осіб.

Передбачені також випадки відмови власника житла від отримання компенсації податків, за бажанням власника.