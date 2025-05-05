У цьому салаті чудово поєднуються хрумка смажена картопля з ніжним філе і свіжими огірками.

500 г курячого філе

5 варених курячих яєць

500 г картоплі

1 середня цибулина

250 г свіжих огірків

свіжий кріп

сіль

майонез

олія

4 перепелині яйця для оздоблення

Філе відварити до готовності (близько 25 хв. після закипання), остудити. Дрібно нарізати. Цибулину дрібно нарізати, залити окропом. Залишити на 10 хв. (щоб не гірчила). Воду злити, цибулю промити в холодній воді. Картоплю почистити, нарізати тонкою соломкою. Посмажити картоплю у великій кількості олії. Щоб не злипалася, краще смажити маленькими порціями. Огірки нарізати соломкою. Яйця натерти на середній тертушці. Зелень дрібно нарізати.

Змішати картоплю (залишити трохи для оздоблення), огірки, філе, яйця, цибулю. Посолити за смаком. Заправити майонезом. Викласти на таріль у вигляді гнізда. Зверху зробити заглиблення. Викласти гілочки кропу. По колу розкласти картоплю. У заглиблення на зелень викласти варені та почищені перепелині яйця.

Порада: якщо немає перепелиних, можна для оздоблення зробити яйця з жовтків — розтерти їх з майонезом, додати дрібно нарізану зелень, зліпити з цієї маси невеликі кульки та викласти на салат.