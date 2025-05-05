Щоб зорієнтуватись, коли висівати насіння городини, потрібно знати температуру не повітря, а ґрунту на глибині 6–10 см. Яких температур потребують рослини?

Морква, петрушка, кріп, шпинат, щавель — не нижче 4 градусів.

Горох, салат — не нижче 5.

Цибулинні, редиска, редька, буряк — не нижче 8.

Картопля та цибуля на перо — не нижче 8–10.

Помідори, перець, селера — не нижче 12.

Огірки, квасоля, баклажани — не нижче 15 градусів.

Як виміряти температуру ґрунту? Краще — спеціальним термометром. Якщо його немає, зробіть так: візьміть звичайний побутовий градусник (наприклад, настінний) та щільно обмотайте поліетиленом. Викопайте на городі ямку, покладіть градусник на дно і прикопайте. Один кінчик поліетилену залишіть назовні — так легко зорієнтуєтесь, де саме прикопали градусник, а крім того, за цей кінчик потім його дістанете. За пів години вийміть градусник і подивіться на шкалу. Звісно, це не зовсім достовірний спосіб, та все ж краще так, ніж садити навмання.

Іван ПОДОЛЯНКО. Тернопільска обл.