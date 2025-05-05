Щоб зорієнтуватись, коли висівати насіння городини, потрібно знати температуру не повітря, а ґрунту на глибині 6–10 см. Яких температур потребують рослини?
Морква, петрушка, кріп, шпинат, щавель — не нижче 4 градусів.
Горох, салат — не нижче 5.
Цибулинні, редиска, редька, буряк — не нижче 8.
Картопля та цибуля на перо — не нижче 8–10.
Помідори, перець, селера — не нижче 12.
Огірки, квасоля, баклажани — не нижче 15 градусів.
Як виміряти температуру ґрунту? Краще — спеціальним термометром. Якщо його немає, зробіть так: візьміть звичайний побутовий градусник (наприклад, настінний) та щільно обмотайте поліетиленом. Викопайте на городі ямку, покладіть градусник на дно і прикопайте. Один кінчик поліетилену залишіть назовні — так легко зорієнтуєтесь, де саме прикопали градусник, а крім того, за цей кінчик потім його дістанете. За пів години вийміть градусник і подивіться на шкалу. Звісно, це не зовсім достовірний спосіб, та все ж краще так, ніж садити навмання.
Іван ПОДОЛЯНКО. Тернопільска обл.
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