Сонце може бути тригером багатьох хвороб шкіри, провокувати старіння, рак, пігментацію, бути не сумісним з ліками. Тому захист від сонця є одним із базових пунктів догляду при багатьох проблемах зі шкірою. Розповім про загальні принципи застосування сонцезахисту.

Мастити креми з SPF слід не тільки на обличчя, а й на всі відкриті зони шкіри (вуха, кисті, шия, верхня частина тулуба, гомілки тощо).

Рекомендується використання сонцезахисного засобу широкого спектру дії з SPF 30+, що забезпечує хороший захист від UVB та UVA, а також від видимого світла (VL).

Змиваємо водостійкі креми з SPF кремоподібним очищувальним засобом чи олійкою. Не водостійкі — вашим звичайним мийним засобом.

Дозування для обличчя — 2 смужки крему з SPF, які можна витиснути вздовж на ваші 2 пальці руки. Таку ж дозу слід нанести на кожну руку окремо, 4 — на весь тулуб, та по 2 дози — на кожну ногу.

Поновлюйте захист кожні дві години, якщо тривало перебуваєте на сонці. Якщо пітнієте, плаваєте — обирайте водостійкі креми з SPF.

Для проблемної шкіри

1. Акне

Обирайте легкі, не жирні хімічні або комбінацію хімічних/фізичних фільтрів. Крем із SPF з тонуючими властивостями вітається.

Наносимо на обличчя та всі зони з акне, а також усі відкриті ділянки шкіри (шия, кисті, гомілки, декольте) — якщо лікуєтесь ретиноїдами чи антибіотиками.

2. Атопічний дерматит

На активний висип і рани не варто наносити креми з SPF. Обирайте дитячі гіпоалергенні засоби з SPF 30+, без віддушок, на основі фізичних фільтрів (оксид цинку та діоксид титану). Хоч вони білі та густі, проте мають малі ризики подразнення. Починаємо застосовувати з шестимісячного віку. Наносимо на всю шкіру емолент, а через 30 хв. ваш крем з SPF. Змиваємо ввечері гіпоалергенним мийним засобом, якщо крем не водостійкий. Після вечірнього швидкого миття не забудьте про емолент, щедро на всю шкіру.

3. Розацеа

Для розацеа рекомендується фотозахист широкого спектра дії (UVB та UVA) з SPF 30+ і співвідношенням SPF/UVA-PF, а також захист від інфрачервоного випромінювання A (IRA) і видимого світла (VL).

Важливо, щоб засіб не мав у складі спирту та подразників, віддушок, був легким і ніжним. Може мати тонуючі властивості. Обирайте на основі комбінації фізичних і хімічних фільтрів.

4. Алергія на сонце або фоточутливі хвороби шкіри (поліморфний фотодерматит, актинічний дерматит, сонячна кропивʼянка, вовчак)

Потрібен надійний сонцезахист усіх відкритих ділянок шкіри. SPF 50 широкого спектра дії зі співвідношенням SPF/UVA-PF, наближеним до 1. Закривайте додатково шкіру одягом, капелюхом.

5. Пігментація (мелазма, вітиліго, постзапальна пігментація)

Надійний захист з SPF 50. Вітаються креми з тонуючими властивостями. Поновлюйте захист кожні дві години, якщо тривало перебуваєте на сонці — можна пудрою та спреєм з SPF.

6. Екзема, псоріаз

Вплив сонця може бути корисним для пацієнтів із псоріазом та екземою. Але неконтрольоване самолікування сонцем підвищує ризик раку шкіри та може призвести до сильного загострення. Тому захищайтесь від сонця, а для фототерапії — зверніться до лікаря.

Обирайте гіпоалергенні засоби, без віддушок.

7. Рак шкіри (меланома, базаліома, плоскоклітинна карцинома, актинічний кератоз)

Люди з раком шкіри потребують найнадійнішого захисту. Якщо у вас були інші типи раку, або у близьких родичів була онкологія, варто теж добре захищатись від сонця. Обовʼязково змащувати лице, вуха, шию, кисті та всі відкриті ділянки шкіри. Регулярно проходьте профілактичний огляд у дерматолога.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.