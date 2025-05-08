У постанові №449 від 15 квітня 2025 року Кабмін виклав у новій редакції Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти.

Основною відмінністю від попередньої редакції є те, що тепер військовослужбовець має можливість на випадок захоплення в полон або заручником, або зникнення безвісти залишити особисте розпорядження про виплату грошового забезпечення особі (особам) за його вибором із зазначенням розмірів часток таких осіб у відсотках (про що «Порадниця» писала в №18 від 1 травня цього року).

А як бути, коли особистого розпорядження військовий не залишив? Роз’яснюють юристи Українського ветеранського фонду.

У такому разі право на отримання грошового забезпечення матимуть найближчі члени сім’ї:

дружина (чоловік);

законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей;

діти з числа осіб із інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхні законні представники;

батьки військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав, за умови, що ці права не були поновлені).

У разі відсутності перелічених вище осіб грошове забезпечення виплачують повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець.

За наявності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачують визначеним у ньому особам після здійснення встановлених законом відрахувань.

Якщо ж в особистому розпорядженні відсутній стовідсотковий розподіл, нерозподілена частка грошового забезпечення зберігається за військовослужбовцем.

Якщо особистого розпорядження на випадок полону взагалі не було, то грошове забезпечення виплачують рівними частками в загальній сумі 50 відсотків грошового забезпечення найближчим членам сім’ї, переліченим вище.

Якщо ж і найближчих членів сім’ї немає, то грошове забезпечення виплачують рівними частками, в загальній сумі 20 відсотків грошового забезпечення — повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законними представниками яких є військовослужбовці.

У разі неподання вказаними особами заяв про виплату невиплачене грошове забезпечення визначеним особам та військовослужбовцям:

виплачують із дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;

або включають до складу спадщини з дати складення актового запису про смерть.

ОТРИМАННЯ

Для цього необхідно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини, додавши до неї:

копію документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

для дружини/чоловіка — копію свідоцтва про шлюб;

для законних представників малолітніх дітей — копію свідоцтва про народження дитини або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

також копію документа, що підтверджує:

* призначення особи опікуном, піклувальником малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця, усиновлення такої дитини — для виплати грошового забезпечення законним представникам на малолітніх (неповнолітніх) дітей військовослужбовців або дітей військовослужбовців з числа осіб із інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

*призначення військовослужбовця опікуном, піклувальником повнолітніх дітей, рідних братів (сестер) чи їх усиновлення — для виплати грошового забезпечення повнолітнім дітям військовослужбовців, їх рідним братам (сестрам), законними представниками яких є військовослужбовці;

* встановлення інвалідності — для виплати грошового забезпечення дітям військовослужбовців з числа осіб із інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;

копію свідоцтва про народження військовослужбовців або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження — для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців;

копію рішення суду про поновлення батьківських прав — для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців, які були позбавлені батьківських прав стосовно військовослужбовців;

копію свідоцтва про смерть особи, котра має право на отримання грошового забезпечення (за наявності) — для перерахунку частки виплати грошового забезпечення;

інформацію про назву банку та номер поточного банківського рахунку (у форматі IBAN) — для зарахування грошового забезпечення визначеній особі.

Індивідуальну письмову юридичну консультацію можна отримати, залишивши запит у спеціальній формі на сайті Фонду: https://veteranfund.com.ua/legal_consultations/

Проконсультуватися телефоном можна за номером гарячої лінії Українського ветеранського фонду — 0 800 332 029.