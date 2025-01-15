Із господарями, котрі вирощують розсаду, хочу поділитись власним секретом. Свою розсаду час від часу поливаю рисовою водою.

Готую так: ст.л. сирого рису кавомолкою розмелюю на порошок; заливаю 0,5 л гарячої води; коли охолоне, проціджую. Поливаю розсаду такою водичкою раз на два тижні. Така пожива містить крохмаль, який дає рослинам енергію, а також білок, клітковину, вітаміни, кальцій, фосфор, магній, залізо, калій та інші корисні елементи.

А ось ще один спосіб приготування рисової води. Пів склянки рису засипати у пляшку об’ємом 1,5 л та залити водою з-під крана. Закрутити кришку та трохи збовтати, щоб виділився крохмаль. За пів години знову збовтати, процідити та полити рослини. Рис використати в кулінарних цілях.

Власне, таку водичку із задоволенням п’ють і мої кімнатні рослини.

Зінаїда ЖУКОВЕЦЬ. Тернопільська обл.