Аби отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн та придбати ліки вітчизняного виробництва, треба зробити такі кроки, роз’яснюють у МОЗ.

1. Подайте заявку через «Дію» чи банк-партнер і відкрийте картку для виплат.

2. Отримайте кошти на обрану в «Дії» картку протягом 10 робочих днів після схвалення заявки.

3. Придбайте ліки в аптеці з офіційного переліку за посиланням https://1000.me.gov.ua/perelik-aptek

Для рецептурних ліків потрібно надати рецепт від лікаря, який можна отримати під час особистого прийому або дистанційно у свого сімейного лікаря. Рецепти виписують не за торговельною назвою, а за назвою діючої речовини.

Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку: https://1000.me.gov.ua/perelik-tovariv

Кошти із «Зимової єПідтримки» можна буде витратити до кінця 2025 року як онлай н, так і офлайн.