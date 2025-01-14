Макарони з грибами та сиром у небанальному виконанні. Спочатку обсмажені печериці тушкуємо в сметані з ароматним часничком і сушеним базиліком. Потім з’єднуємо з відвареними макаронами, посипаємо тертим сиром і запікаємо до апетитної скоринки.

200 г макаронів

200 г печериць

150 г сметани

4 зубчики часнику

1 чайна ложка борошна

100 г твердого сиру

сіль

чорний мелений перець

1 чайна ложка сушеного базиліку

олія

Для такої запіканки краще використати великі макарони, проте підійдуть і спагеті, які можна красиво викласти — вигнутими «хвилями».

Сир середньо натерти. Часник вичавити. Печериці нарізати середніми пластинками. Викласти в розігріту олію, обсмажити до випаровування вологи. Притрусити борошном. Додати сметану, часник, базилік, поперчити та посолити. Завдяки борошну вийде густий грибний соус. Тушкувати разом під кришкою на слабкому вогні 5 хв.

Паралельно відварити макарони в підсоленій воді до напівготовності, відкинути на друшляк. Додати столову ложку олії, перемішати, щоб не злиплися.

Додати макарони у сковороду з грибним соусом, перемішати. Перекласти макарони з соусом у форму для запікання (або залишити в сковороді, якщо вона підходить для духовки). Розподілити натертий сир. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікати близько 15–20 хв. Сир розплавиться і утвориться апетитна скоринка — макарони, запечені з грибами у сметанно-часниковому соусі, готові. Дати трохи постояти у формі, перш ніж розкладати по тарілках. Подавати гарячими.