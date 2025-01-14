Біогумус — це універсальне органічне добриво, яке складається з часточок, перероблених дощовими хробаками. Його використовують для вирощування розсади, квітів, усіх садово-городніх культур.

До складу біогумусу входять вітаміни, мінерали, мікроелементи. Він містить значно більше корисних речовин, аніж гній і перепрілий компост, натомість не має збудників хвороб, личинок, насіння бур’янів. Важливо, що чудово поєднується з іншими добривами. Повністю натуральний, має приємний запах землі й за кольором також схожий на ґрунт.

Перенаситити землю біогумусом неможливо. Чим його більше, тим краще впливатиме на рослини.

У продажу є сухий і рідкий біогумус. Відмінність між ними невелика, різні види створені для більш комфортного використання. Так, сухим поліпшують ґрунтосуміш для розсади, використовують на грядках, у посадкових лунках (по 100–200 г на лунку) та ямах (5–10 кг під саджанець), додають при перекопуванні. Також його розсипають по поверхні ґрунту в пристовбурному колі по діаметру крони або куща. На кв.м площі знадобиться близько 500 г біогумусу.

Рідкий біогумус — це концентрована суміш із різним вмістом гумусу. Його зручно використовувати для поливу кімнатних квітів. Також у рідкому біогумусі замочують насіння, використовують для позакореневого підживлення. На пляшці з добривом зазвичай вказана пропорція для розведення водою.

Вплив на рослини:

прискорює проростання насіння;

забезпечує високу приживлюваність розсади;

стимулює цвітіння;

пришвидшує ріст кореневої системи;

підвищує імунітет рослин і стійкість до хвороб;

збільшує врожайність;

прискорює дозрівання плодів, поліпшує їх смак і лежкість.

Отримують біогумус і в домашніх умовах. Для цього необхідно придбати каліфорнійських черв’яків і створити їм належні умови.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.