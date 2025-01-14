Біогумус — це універсальне органічне добриво, яке складається з часточок, перероблених дощовими хробаками. Його використовують для вирощування розсади, квітів, усіх садово-городніх культур.
До складу біогумусу входять вітаміни, мінерали, мікроелементи. Він містить значно більше корисних речовин, аніж гній і перепрілий компост, натомість не має збудників хвороб, личинок, насіння бур’янів. Важливо, що чудово поєднується з іншими добривами. Повністю натуральний, має приємний запах землі й за кольором також схожий на ґрунт.
Перенаситити землю біогумусом неможливо. Чим його більше, тим краще впливатиме на рослини.
У продажу є сухий і рідкий біогумус. Відмінність між ними невелика, різні види створені для більш комфортного використання. Так, сухим поліпшують ґрунтосуміш для розсади, використовують на грядках, у посадкових лунках (по 100–200 г на лунку) та ямах (5–10 кг під саджанець), додають при перекопуванні. Також його розсипають по поверхні ґрунту в пристовбурному колі по діаметру крони або куща. На кв.м площі знадобиться близько 500 г біогумусу.
Рідкий біогумус — це концентрована суміш із різним вмістом гумусу. Його зручно використовувати для поливу кімнатних квітів. Також у рідкому біогумусі замочують насіння, використовують для позакореневого підживлення. На пляшці з добривом зазвичай вказана пропорція для розведення водою.
Вплив на рослини:
- прискорює проростання насіння;
- забезпечує високу приживлюваність розсади;
- стимулює цвітіння;
- пришвидшує ріст кореневої системи;
- підвищує імунітет рослин і стійкість до хвороб;
- збільшує врожайність;
- прискорює дозрівання плодів, поліпшує їх смак і лежкість.
Отримують біогумус і в домашніх умовах. Для цього необхідно придбати каліфорнійських черв’яків і створити їм належні умови.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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