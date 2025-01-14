Якщо у вас за всіма ознаками «прихопило» серце, але кардіограма та УЗД у нормі, це може бути кардіоневроз, який також називають хибним серцевим болем. «Порадниця» з’ясувала, чому він виникає та чим відрізняється від справжніх кардіологічних захворювань.

У ЖІНОК ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ЧАСТІШЕ

— Кардіоневроз — це функціональний розлад серцево-судинної системи психосоматичного походження, — пояснює лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — Цей стан супроводжується симптомами, характерними для серцевих захворювань (болі та дискомфорт у лівій частині грудей, напади серцебиття), але водночас органічна патологія серця відсутня (тобто тканини серцевого м’яза не уражені). В основі розвитку кардіоневрозу — збої в роботі вегетативної нервової системи, спричинені впливом зовнішніх факторів.

Крім кардіологічних симптомів, серцевий невроз зазвичай супроводжується порушенням у роботі дихальної та нервової систем, знижує стійкість організму до фізичних навантажень і стресових ситуацій.

Попри значну поширеність кардіоневрозу, точної статистики захворюваності немає, оскільки пацієнтів нерідко помилково лікують від інших неврологічних чи кардіологічних патологій. Жінки страждають від цього стану частіше за чоловіків.

ПРИЧИНА

За словами лікарки, точну причину виникнення кардіоневрозу зазвичай визначити неможливо, тому виділяють дві групи факторів, що сприяють і безпосередньо спричиняють цей стан. До перших належать нестійкість психіки, різні захворювання центральної нервової системи, гіперчутливість, схильність до істеричних чи депресивних реакцій, спадковість.

Своєю чергою механізм хвороби здатні запустити гострі чи хронічні стреси, тривала перевтома, перенапруга й нестача сну, гормональна перебудова організму (при статевому дозріванні, вагітності, клімаксі), а також інфекційні захворювання та тривала інтоксикація організму (побутовою хімією, наркотичними речовинами, солями важких металів, ліками, алкоголем).

Іноді спровокувати хибний серцевий біль можуть і такі фізичні подразники, як сильне переохолодження або інсоляція, різкий перепад температур, надмірний шум, вібрація.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Патологія може проявлятися по-різному, ступінь вираженості симптомів залежить від причинного фактору та загального стану людини. При сильному стресі розлад розвивається гостро, при інфекціях та перевтомі — поступово. Але в будь-якому випадку характерна основна скарга — ниючі, давлячі або розпираючі (частіше — не гострі) болі за грудиною без чіткої локалізації, що віддають у лопатку, шию, поперек або навіть промежину. На відміну від справжнього серцевого болю, при кардіоневрозі біль не знімається нітрогліцерином. Із прогресуванням розладу працездатність людини падає, а хронічна слабкість і втома зростають, з’являються головні болі, запаморочення, можливе тимчасове підвищення артеріального тиску. Також можуть спостерігатися симптоми з боку травної системи: спазми та біль у животі, нудота і блювання, відрижка, не пов’язані з прийомами їжі.

Частота і тривалість нападів при неврозі серця різна.

ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ

— У встановленні діагнозу можуть брати участь кілька фахівців: сімейний лікар, кардіолог, невролог, гастроентеролог, психотерапевт, — каже Оксана Щитник. — Проводиться опитування та огляд пацієнта, для виключення серцевих захворювань із подібними симптомами призначають ЕКГ та УЗД серця, холтерівське моніторування, тести з фізичним навантаженням, розгорнуті аналізи крові.

Лікування кардіоневрозу, в першу чергу, полягає в усуненні провокуючих факторів, що спричиняють напади. Також застосовують психотерапію та фізіотерапію, прийом препаратів калію та магнію, вітамінно-мінеральних комплексів, фітозборів і седативних засобів, що зменшують почуття страху та тривоги. В ускладнених випадках можуть бути призначені адреноблокатори, ноотропи, гормональні препарати, антидепресанти, транквілізатори.

Крім того, пацієнтам із кардіоневрозом рекомендується опанувати методики релаксації (дихальна гімнастика, медитативні практики), налагодити режим праці та відпочинку, збільшити рівень фізичної активності, відмовитись від шкідливих звичок.

Хоча кардіоневроз зазвичай не загрожує серйозними ускладненнями, залишати його симптоми без уваги не можна. При тривалому перебігу патологія призводить до виникнення іпохондрії, фобій і депресивних станів, погіршення якості життя та обмеження соціальної активності. Крім того, невроз серця здатний збільшити ймовірність розвитку гіпертонічної та ішемічної хвороби, різних видів аритмій.

ПЕРША ДОПОМОГА

Під час нападу покладіть пацієнта на ліжко в кімнаті, що добре провітрюється, постарайтеся відволікти від стресової ситуації, яка спровокувала загострення, виміряйте пульс і тиск, за необхідності дайте заспокійливий препарат.

Ірина КАДЧЕНКО.