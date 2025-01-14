Якщо двоє людей довгий час просто разом проживають як родина, то таке проживання не надає юридичних прав, що має подружжя. А що робити, коли укласти офіційно шлюб вже неможливо, а один зі співмешканців хоче скористатися своїми правами, як це було би при зареєстрованому шлюбі? Існує спеціальна процедура, яка дозволяє отримати ці права, роз’яснюють юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Щоб скористатися цими правами, коли шлюб укласти неможливо, наприклад, один зі співмешканців (партнерів) раптово помер, можна встановити факт проживання однією сім’єю.

Це потрібно, наприклад, для розв’язання питань опіки та участі в утриманні дітей, при отриманні спадщини, розподілі майна, пенсії по втраті годувальника або оформлення юридичного права на догляд за партнером під час хвороби.

РОЗГЛЯД У СУДІ

Встановити факт спільного проживання можна у суді, який розглядатиме справу, якщо:

пара спільно проживала не менше п’яти років;

є мета встановлення факту, наприклад, розподіл майна, спадщина.

Які докази треба подавати:

показання свідків;

документи, які підтверджують факт проживання за однією адресою;

фотографії, листування;

документи про спільні витрати та придбання.

ДЕ ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ

Кожна людина може безоплатно отримати консультацію юриста від системи безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації, та допоможуть у складенні документів, окрім документів до суду.

У системі БПД також нагадують, що деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4722 грн/міс.; з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць України (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть і подадуть до суду заяву та представлятимуть ваші інтереси в суді.

Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи БПД — зателефонувати до контактного центру: 0 800 213 103. Із мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України дзвінки безкоштовні. Юристи на зв’язку в будні з 8 до 18 год. за київським часом.