Зусиль і роботи мінімум, а виходить дуже смачно — причому не лише риба, а й цибуля теж. До картопляного пюре саме те, що треба.

2 середні скумбрії

7 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

0,5 чайної ложки насіння коріандру

1 зубчик часнику

3 середні цибулини

2 столові ложки цукру

1 столова ложка (з верхом) солі

1 лавровий листок

50 мл оцту (9%)

40 мл олії

Для маринаду в каструлі з’єднати сіль і цукор, додати зубчик часнику, розрізаний вздовж, чорний і духмяний перець, коріандр. Лавровий листок поки не додавати! Залити 400 мл води. Поставити на вогонь і проварити маринад, щоб сіль і цукор розчинилися. Відставити настоятися, доки займаєтеся рибою.

Скумбрію розморозити, випатрати, видалити голову, плавці та хвіст і чорну плівку. Підготовлену рибу помити. Нарізати середніми шматочками.

Цибулю нарізати напівкільцями. Приблизно третину цибулі викласти на дно каструлі (маринад буде ще теплим). Рівним шаром викласти шматочки скумбрії. І зверху знову шар цибулі. Повторювати шари, доки вся риба буде укладена в каструлю. Маринад на цьому етапі може не покривати рибу повністю, але в процесі варіння рідини від цибулі побільшає.

Влити оцет та олію, додати лавровий листок. Накрити кришкою та поставити каструлю на середній вогонь. Дати закипіти, відразу зменшити вогонь до слабкого і готувати скумбрію в маринаді 8–10 хв. Зняти з плити. Каструлю винести на холод на 30–40 хв., потім лавровий листок забрати. Скумбрія вже готова, але краще, коли риба промаринується 2 год., тоді вона смачніша.