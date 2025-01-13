Розкажіть про таке часте явище на картоплі. На вигляд ціла, а коли починаю чистити, всередині на бульбах ніби невеличкі сухі коричневі плямки. На хворобу не схоже, але й вигляд має негарний. Доводиться багато обрізати. Причому ця проблема з року в рік не лише на моїй, а й на покупній картоплі. Що воно таке?

Андрій МІНЯЙЛО. Тернопільська обл.

Ймовірніше, це залозиста плямистість бульб, або іржавість.

Явище часте, але його назву дійсно мало хто знає. На поверхні бульб і на надземній частині під час росту хвороба не проявляється ніяк, а ось на розрізі помітні невеличкі світло-бурі або іржаво-коричневі відмерлі плями неправильної форми, розкидані по всьому м’якушу бульби. Протягом вегетаційного періоду та в міру зберігання ураження посилюється ще більше.

Хвороба широко розповсюджена на суглинистих і піщаних ґрунтах. А в посушливі роки вона спостерігається і на інших типах ґрунтів.

Важливо! Від бульби до бульби захворювання не передається. В процесі зберігання уражені картоплини не загнивають.

Причин цього явища фахівці називають кілька.

Передусім це спекотна та суха погода під час формування бульб. Саме таким і було минуле літо. Також цьому може сприяти нестабільна вологість ґрунту під час формування бульб. Серед причин називають і дефіцит кальцію, нестачу фосфору, надмір заліза у ґрунті. Сприяє появі хвороби і різкий ріст бульб після повільного росту.

Для профілактики важливо: