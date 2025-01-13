Розкажіть про таке часте явище на картоплі. На вигляд ціла, а коли починаю чистити, всередині на бульбах ніби невеличкі сухі коричневі плямки. На хворобу не схоже, але й вигляд має негарний. Доводиться багато обрізати. Причому ця проблема з року в рік не лише на моїй, а й на покупній картоплі. Що воно таке?
Андрій МІНЯЙЛО. Тернопільська обл.
Ймовірніше, це залозиста плямистість бульб, або іржавість.
Явище часте, але його назву дійсно мало хто знає. На поверхні бульб і на надземній частині під час росту хвороба не проявляється ніяк, а ось на розрізі помітні невеличкі світло-бурі або іржаво-коричневі відмерлі плями неправильної форми, розкидані по всьому м’якушу бульби. Протягом вегетаційного періоду та в міру зберігання ураження посилюється ще більше.
Хвороба широко розповсюджена на суглинистих і піщаних ґрунтах. А в посушливі роки вона спостерігається і на інших типах ґрунтів.
Важливо! Від бульби до бульби захворювання не передається. В процесі зберігання уражені картоплини не загнивають.
Причин цього явища фахівці називають кілька.
Передусім це спекотна та суха погода під час формування бульб. Саме таким і було минуле літо. Також цьому може сприяти нестабільна вологість ґрунту під час формування бульб. Серед причин називають і дефіцит кальцію, нестачу фосфору, надмір заліза у ґрунті. Сприяє появі хвороби і різкий ріст бульб після повільного росту.
Для профілактики важливо:
- дотримуватись сівозміни;
- періодично вапнувати ділянку;
- уникати ділянок із поганим дренажем або низькою здатністю утримувати вологу;
- підживлювати ділянку органікою та міндобривами, що сприяють росту та розвитку рослин. Особливо важливі підживлення кальцієм, азотом і фосфором;
- формувати об’ємні гребені з метою зниження температури в зоні росту бульб;
- формувати оптимальну листову поверхню в кущів, оскільки недостатня листова маса спричиняє перегрів ґрунту. Надмірна зелень так само небажана. Регулювати ріст надземної частини можна, наприклад, за допомогою добрив (приміром, нарощуванню зелені сприяють азотні добрива);
- своєчасно поливати рослини в період формування бульб, водночас неприпустимі й надмірні поливи;
- використовувати стійкі до залозистої плямистості сорти;
- протягом періоду вегетації перевіряти бульби на предмет ознак захворювання, щоб вчасно провести профілактичні заходи.
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