Звісно, як же холодної пори року без гарячого чаю (чорного, зеленого). Можна з медом. Без такого чаю ми жодного дня не обходимося.

Шипшиновий чай наповнить організм вітаміном С. Він корисний для печінки та нирок. Готують так: 2—3 ягоди шипшини (або дес.л. сушених подрібнених квітів і листя) на 200 мл окропу; варять на малому вогні 5 хв.

Обліпихово-імбирний чай має протизапальні властивості, підвищує рівень гемоглобіну.

Журавлинний морс покращить імунітет, протидіє застуді.

Гаряче молоко з корицею збагатить організм калоріями (ч.л. кориці на 200 мл молока).

Какао з молоком — також корисне.

Не забувайте про традиційний узвар із сухофруктів.

Тарас ЛЕХМАН.