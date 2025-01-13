Звісно, як же холодної пори року без гарячого чаю (чорного, зеленого). Можна з медом. Без такого чаю ми жодного дня не обходимося.
Шипшиновий чай наповнить організм вітаміном С. Він корисний для печінки та нирок. Готують так: 2—3 ягоди шипшини (або дес.л. сушених подрібнених квітів і листя) на 200 мл окропу; варять на малому вогні 5 хв.
Обліпихово-імбирний чай має протизапальні властивості, підвищує рівень гемоглобіну.
Журавлинний морс покращить імунітет, протидіє застуді.
Гаряче молоко з корицею збагатить організм калоріями (ч.л. кориці на 200 мл молока).
Какао з молоком — також корисне.
Не забувайте про традиційний узвар із сухофруктів.
Тарас ЛЕХМАН.
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