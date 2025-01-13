Із 1 січня 2025 року замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів приймають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, інформує МОЗ.

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки. Витяг з рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами України «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО)

У новій системі оцінювання працюватимуть експертні команди, до складу яких входять мінімум три практикуючі лікарі, які є в переліку тих, хто має право проводити оцінювання. Усі лікарі повинні мати щонайменше рік практичного досвіду. Команди формуються з лікарів найбільших і найкраще оснащених лікарень, а їх склад визначається індивідуально для кожного випадку — залежно від профілю. До складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Робота ЕКОПФО здійснюватиметься коштом Програми медичних гарантій. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4000 лікарів. Це більш ніж утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні. Наразі триває передача МСЕК усіх наявних у них медико-експертних справ і архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя. Ці справи вносять в електронну систему.

Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану.

Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль і контактна інформація доступні за посиланням: https://moz.gov.ua/uk/ekopfo

Запуск електронної системи

Направлення та здійснення оцінювання відбуватиметься в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, яка вже працює. Створена сторінка підтримки користувачів — https://moz.gov.ua/uk/news/it-sistema-ekopfo

Маршрут пацієнта

Людина звертається до свого особистого лікаря будь-якого закладу (державного, комунального чи приватного).

Лікар створює в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи направлення на оцінювання і прикріплює всі необхідні документи в електронному вигляді. Пацієнту потрібно підготувати паспорт громадянина України та інші персональні документи, медичну документацію, яка підтверджує діагноз, документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності). Документи можна подати у паперовій формі для їх сканування у закладі охорони здоров’я під час формування направлення на оцінювання.

На цьому етапі спільно з лікарем людина обирає заклад, куди їй зручніше звернутися і де є експертна команда за потрібним профілем, а також форма розгляду.

Адміністратор команд отримає сформоване лікарем направлення через електронну систему, перевірить його та додані до нього документи на повноту й відповідність затвердженим вимогам. Після перевірки адміністратор поставить справу в чергу на найближчий доступний час.

Далі людина отримує на електронну пошту сповіщення про місце та час оцінювання.

Якщо в неї немає електронної пошти, вона зможе отримати рішення експертної команди рекомендованим листом, також інформація буде доступна особистому лікарю.

Особі та лікарю повідомлятимуть лише дату та час розгляду; склад експертної команди залишається невідомим для всіх учасників.

У день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до даних особи. У призначений час експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування, у разі потреби направляє на додаткове медичне обстеження (така можливість дозволяється лише один раз , щоб не затягувати прийняття рішення); приймає рішення щодо встановлення чи не встановлення інвалідності.

, щоб не затягувати прийняття рішення); приймає рішення щодо встановлення чи не встановлення інвалідності. Експертна команда формує рішення, кожен лікар його підписує, і це рішення замінює собою довідки МСЕК. Воно міститиме не тільки статус інвалідності, а й рекомендації та призначення, зокрема щодо ІПР.

Розгляд справи експертною командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медзакладом електронного направлення до розгляду.

Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити. Це можна зробити через звернення до Центру оцінювання функціонального стану особи — https://ndimspi.gov.ua/tsentr-otsiniuvannia/ Для цього потрібно надіслати скаргу на його адресу.

Забезпечення доброчесності під час оцінювання

Основні зміни, спрямовані на забезпечення доброчесності, такі:

експертні команди проводитимуть оцінювання з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи;

команди визначатимуться індивідуально під кожен випадок, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу якого входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни;

статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування оприлюднюватимуться для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Центр оцінювання функціонального стану особи

Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні обʼєктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування. Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд і раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд. Центр оцінювання розглядає звернення з усієї України — місце проживання чи реєстрації людини не має значення.

Нові можливості пацієнта під час оцінювання

У новій системі пацієнт має право самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання, якщо розгляд справи проводиться в іншій формі, ніж заочна. Також пацієнт може залучити уповноваженого представника для участі в оцінюванні. Для цього необхідно подати відповідну заяву через електронну систему або в паперовій формі лікарю, який формує направлення на оцінювання.

Процедура оскарження

Скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу до Центру оцінювання. Скарги розглядатимуть експертні команди Центру оцінювання. Розгляд скарги повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Більше інформації про реформу — за посиланням: https://moz.gov.ua/uk/ekopfo

Отримати консультацію можна на гарячій лінії МОЗ — 0 800 505 201.