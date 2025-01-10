Сир, золота смажена цибуля, вершкове масло та часник — завдяки цим компонентам картопляне пюре виходить просто незрівнянним — смачним, ситним, з апетитним ароматом і ніжною текстурою, в якій відчувається розплавлений сир.
- 800 г картоплі
- 2 середні цибулини
- 80 г вершкового масла
- 100 г твердого сиру
- 2–3 зубчики часнику
- 1 лавровий листок
- сіль
- олія
Картоплю відварити до готовності в підсоленій воді, додавши лавровий листок.
Цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до карамельного відтінку. Часник вичавити. Сир дрібно натерти. З готової картоплі злити відвар у ємність (він ще знадобиться). Додати до картоплі вершкове масло. Потовкти на пюре. Для текстури влити 2–3 столові ложки відвару. Потім додати смажену цибулю, часник і натертий сир. Трохи цибулі можна залишити для оздоблення готової страви. Усе ретельно перемішати до розплавлення сиру.
Це ідеальний гарнір до м’яса та риби, або й самостійна страва з солоним огірком.
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