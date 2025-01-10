Сир, золота смажена цибуля, вершкове масло та часник — завдяки цим компонентам картопляне пюре виходить просто незрівнянним — смачним, ситним, з апетитним ароматом і ніжною текстурою, в якій відчувається розплавлений сир.

800 г картоплі

2 середні цибулини

80 г вершкового масла

100 г твердого сиру

2–3 зубчики часнику

1 лавровий листок

сіль

олія

Картоплю відварити до готовності в підсоленій воді, додавши лавровий листок.

Цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до карамельного відтінку. Часник вичавити. Сир дрібно натерти. З готової картоплі злити відвар у ємність (він ще знадобиться). Додати до картоплі вершкове масло. Потовкти на пюре. Для текстури влити 2–3 столові ложки відвару. Потім додати смажену цибулю, часник і натертий сир. Трохи цибулі можна залишити для оздоблення готової страви. Усе ретельно перемішати до розплавлення сиру.

Це ідеальний гарнір до м’яса та риби, або й самостійна страва з солоним огірком.