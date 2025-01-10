Морква в’яне, якщо в приміщенні для зберігання висока температура, низька вологість, відсутня циркуляція повітря, сорт не призначений для тривалого зберігання тощо. Натомість якщо вологість висока, коренеплоди загнивають. Також на зберігання моркви впливає неправильна агротехніка. Зокрема, негативно на лежкості коренеплодів позначається внесення високих норм азоту та перегною під час вирощування.

Протягом зими моркву у сховищах кілька разів перебирають. Коренеплоди навіть із невеликими пошкодженнями вибирають й одразу переробляють, бо псуватимуться й надалі.

Найкраще зберігається морква при температурі близько 0–4 градусів, за вищих температур швидко в’яне. Оптимальна вологість — 85–90 відсотків. Коренеплоди бажано тримати в ящиках або коробках, пересипаних піском, тирсою або лушпинням цибулі. Не варто тримати поруч із морквою у сховищі яблука, бо вони виділяють газ етилен, який спричиняє псування коренеплодів.

При викопуванні врожаю важливо не пошкодити коренеплоди. Також слід дотримуватись сівозміни. Морква добре росте після бобових, помідорів, огірків, кабачків, цибулі, часнику, озимої пшениці. На одному місці її вирощують не частіше, ніж раз на 3–4 роки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.