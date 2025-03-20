Ми з чоловіком живемо разом із донькою в її будинку, а свою квартиру здаємо внутрішньо переміщеним особам і отримуємо від держави компенсацію за програмою «Прихисток». Зараз працює нова програма — ВПО виділяють субсидії на оренду житла. Чи можемо ми зайти в цю програму й отримувати компенсацію за нею?

Раїса Василівна. Хмельницька обл.

Так, можете, підтверджують у Мінсоцполітики. Зробити це нескладно.

Щоб стати учасником програми власнику житла необхідно:

повідомити ПФУ про припинення розміщення ВПО за програмою «Прихисток»;

підписати типовий договір оренди з ВПО (можна скачати за посиланням https://bit.ly/4aNvNxa);

звернутися разом із ВПО до сервісних центрів ПФУ чи ЦНАП із заявою та договором. (Зразок заяви можна знайти за посиланням https://bit.ly/4aNvNxa).

Якщо бажаєте звернутися онлайн, це також можна зробити, як саме — дивіться за посиланням http://bit.ly/4bxKULG

Після опрацювання Пенсійним фондом документів, із місяця призначення субсидії:

ВПО щомісяця отримує виплату на свій картковий рахунок;

власник житла щокварталу отримує компенсацію на оплату податків, також на свій картковий рахунок.

Якщо ви попередньо не повідомили ПФУ (пропустили 1-й крок) і одразу подали пакет документів, то (в разі призначення субсидії на найм житла та компенсації) за адресою, за якою власник отримував кошти за розміщення ВПО, таку компенсацію більше не надаватимуть.

Натомість субсидію на найм житла та компенсацію податків власнику житла буде призначено з місяця, що настає за місяцем, у якому ще нараховували компенсацію за програмою «Прихисток», але не раніше місяця подання заяви.