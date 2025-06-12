Тривалі травневі дощі, з одного боку, рясно напоїли землю вологою. Та з іншого, створили сприятливу атмосферу для розвитку грибкових хвороб, як-от мілдью. Її ще називають несправжньою борошнистою росою. Ця недуга завдає суттєвої шкоди виноградним насадженням і схильна до швидкого розповсюдження. До речі, мілдью стала однією з основних причин кризи та занепаду виноградників наприкінці XIX — на початку XX століття. Найнебезпечніший період — кінець весни та початок літа. Якщо не вживати заходів, мілдью може повністю знищити врожай.

Недуга уражує всі надземні частини винограду, особливо молоді, внаслідок чого знижується врожайність і цукристість ягід. Найвиразніше її помітно на листі та гронах. На листі з’являються світло-зелені, маслянисті на дотик плями різної форми та розміру (зазвичай 2–3 см), які з часом буріють. Зі зворотного боку листя у вологу погоду на місці цих плям утворюється білий пухнастий наліт, що нагадує цвіль — це спороношення гриба. У суху погоду наліт може бути відсутній або малопомітний. Уражені ділянки листка поступово засихають, стають крихкими і можуть випадати, залишаючи дірки. При сильному ураженні листя передчасно опадає. Молоді зелені пагони вкриваються видовженими, бурими, злегка втиснутими плямами. У вологу погоду на цих плямах також може з’являтися білий наліт. Уражені пагони деформуються, засихають і відмирають. Бутони й квіти буріють, засихають і обпадають. Дуже схильні до ураження молоді ягоди у фазі горошин. На них з’являються бурі плями, які у вологу погоду також вкриваються білим нальотом. Ягоди припиняють ріст, зморщуються, стають твердими і за деякий час буріють і відмирають. Зі збільшенням розміру ягід їх стійкість до мілдью зростає, але може уражуватися плодоніжка, що спричиняє засихання та опадання врожаю.

Цікаво! У посібнику «Настільна книга виноградаря» 1964 року випуску (видавництво «Урожай») мені зустрівся оригінальний спосіб, як виявити мілдью у суху погоду. Для цього підозріле листя зривають і поміщають нижнім боком над чашкою з водою. Якщо воно уражене мілдью, за кілька годин на плямах з’явиться білий наліт.

ФАКТОРИ, СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ

Сприятливими для розвитку грибка є висока вологість повітря та краплі води на листі, особливо коли воно довго залишається мокрим. За сухої жаркої погоди розвиток хвороби призупиняється, а при настанні вологих умов — відновлюється. Тож основним фактором зараження є опади. Оптимальна температура для розвитку мілдью — 21–25 градусів. Також грибку до вподоби різкі коливання денних і нічних температур. Дуже важливо, аби кущі не були близько висаджені і між ними вільно циркулювало повітря. Підвищити сприйнятливість рослин до мілдью може також надмірне внесення азотних добрив і нестача калійних.

БОРОТЬБА

При виявленні ознак мілдью уражені частини рослин необхідно зрізувати та знищувати. А кущі обробляти протигрибковими препаратами — фунгіцидами. Це може бути 1-відсоткова бордоська рідина, хлорокис міді, Ридоміл Голд, Світч, Медян Екстра, Хорус тощо. Обробляють протягом усього сезону, але найбільш важливими є обробки до і після цвітіння. Частота обробок залежить від багатьох факторів, як-от ступінь ураження, погодні умови тощо, і може коливатись від 2 до 8 за сезон. Зокрема, чим вологіша погода, тим частіші обробки. Препарати важливо постійно чергувати, щоб грибок не встиг до них звикнути. Застосовують їх чітко згідно з інструкцією, особливу увагу звертають на період очікування. Також при обробці важливо стежити, щоб препарат обов’язково потрапляв на нижній бік листя.

Якщо посадки невеликі, можна спробувати народні методи. Так, раз на тиждень кущі обробляють молочною сироваткою (1 л на 9 л води). Вона містить молочнокислі бактерії, що пригнічують ріст грибів.

ПРОФІЛАКТИКА

Щоб запобігти розповсюдженню хвороби, необхідно дотримуватись оптимальної густоти посадок, виконувати заходи з підвищення провітрюваності куща, своєчасно обприскувати лози, обрізувати уражені ділянки рослин. А також уникати посадки винограду в низинах. Важливо прибирати опале листя, адже спори грибка зимують у листі й активізуються вже при температурі 8–10 градусів. Якщо влітку часто йдуть дощі, а посадки сильно загущені, то регулярно здійснюють обробки, оскільки інфекція може повертатись. Підбираючи сорти винограду для посадки, краще віддати перевагу таким, що мають однакову стійкість до мілдью.

Тарас КОВІНЬКА.