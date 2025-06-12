Солоні сирники з великою кількістю зелені. Вони справді дуже смачні! Дуже важливо обрати для них смачний сир, який має бути сухим. Тоді не доведеться додавати багато борошна, щоб зліпити сирники.

600 г кисломолочного сиру

2 невеликі яйця

40 г вершкового масла

40 г зеленої цибулі

20 г свіжого кропу

20–40 г борошна (у тісто)

0,5 чайної ложки солі

олія

борошно

сметана для подачі

Сир розім’яти товкачем, якщо дуже крупнозернистий. Додати м’яке вершкове масло, яйця, сіль, розтерти. Всипати борошно. Далі — дрібно посічені цибулю та кріп (попередньо відокремити його від гілочок), перемішати. Поставити на 30 хв. в холодильник, але можна і на ніч, а зранку вже смажити сирники до сніданку.

Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити в розігрітій олії 4 хв. з одного боку. Потім перевернути на інший бік, накрити кришкою, зменшити вогонь майже до мінімуму, готувати 7 хв. до готовності.

Сирники із зеленою цибулею та кропом смачні як теплі, так і холодні. І подавати обов’язково радимо зі сметаною — дуже смачно!