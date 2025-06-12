Солоні сирники з великою кількістю зелені. Вони справді дуже смачні! Дуже важливо обрати для них смачний сир, який має бути сухим. Тоді не доведеться додавати багато борошна, щоб зліпити сирники.
- 600 г кисломолочного сиру
- 2 невеликі яйця
- 40 г вершкового масла
- 40 г зеленої цибулі
- 20 г свіжого кропу
- 20–40 г борошна (у тісто)
- 0,5 чайної ложки солі
- олія
- борошно
- сметана для подачі
Сир розім’яти товкачем, якщо дуже крупнозернистий. Додати м’яке вершкове масло, яйця, сіль, розтерти. Всипати борошно. Далі — дрібно посічені цибулю та кріп (попередньо відокремити його від гілочок), перемішати. Поставити на 30 хв. в холодильник, але можна і на ніч, а зранку вже смажити сирники до сніданку.
Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити в розігрітій олії 4 хв. з одного боку. Потім перевернути на інший бік, накрити кришкою, зменшити вогонь майже до мінімуму, готувати 7 хв. до готовності.
Сирники із зеленою цибулею та кропом смачні як теплі, так і холодні. І подавати обов’язково радимо зі сметаною — дуже смачно!
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