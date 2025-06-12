Український співак Віталій Козловський випустив нову версію свого хіта «Небо плаче грозами». Саме з цього хіта розпочалася співоча кар’єра артиста.

“Я співаю її з новим відчуттям, бо тепер точно знаю: навіть після найсильнішої бурі з грозами обов’язково визирає сонце. І я вірю, що воно скоро прийде для кожного з нас”, — поділився своїми думками Віталій Козловський.

Перша версія “Небо плаче грозами” з’явилася ще в 2006 році. Текст написав друг Віталія, Андрій Бакун, а до створення композиції долучилися Валерія Серова та Володимир Бабешко. Незважаючи на сумніви команди, Віталій був впевнений у своєму хіті, адже пісня була чесною та емоційною, ніби щоденник молодості.