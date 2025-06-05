Цього року в моєму садку молода черешенька нарешті зав’язала плоди. Однак тішилась я недовго, бо помітила, що чимало листочків якісь покручені, деформовані. Придивившись, побачила, що вони рясно вкриті попелицею. По гілочках бігала купа мурах (куди ж без них!). А я ж гадала, що найбільшою проблемою черешні будуть шпаки. Розумію, що основні обробки проводять рано навесні, однак просто дивитись, як попелиця знищує мою черешеньку, не можу. Порадьте, як врятувати деревце?

Валентина МІХНОВСЬКА. Харківська обл.

Дійсно, це вишнева попелиця, яка пошкоджує черешню та вишню. Спостерігати за тим, як вона висисає соки з рослин, не варто, адже комаха виснажує дерева, а крім того, є переносником вірусних хвороб. Особливо полюбляє попелиця молоденькі листочки та пагони. Ефективними о цій порі будуть такі заходи боротьби.

Народні методи. Їх вплив на шкідника доволі слабкий, натомість вони абсолютно безпечні.

Розчиніть 200–300 г господарського мила у 10 л води та обприскайте уражені ділянки. Мило утворює плівку, яка ускладнює дихання попелиці. Подрібніть 200 г часнику або цибулі, залийте 10 л води та настоюйте протягом доби. Процідіть і обприскайте рослини. Різкий запах відлякує попелицю. Або ж змочіть уражені ділянки водою та обпудріть просіяним деревним попелом. Також можна приготувати розчин для обприскування: 300 г попелу на 10 л води, закип’ятити та настояти добу. Додайте трохи рідкого господарського мила для кращого прилипання.

Хімічні обробки. З хімічних препаратів допоможуть Актару, Актелік, Фуфанон, Інта-Вір, Карбофос, Конфідор та інші. Їх застосовують лише за сильного ураження, коли інші методи не діють. При цьому суворо дотримуються інструкцій виробника щодо дозування та термінів обробки. Обприскувати слід у безвітряну погоду, рано вранці або ввечері, щоб уникнути опіків листя та мінімізувати шкоду для корисних комах. Температура повітря під час обробки має бути не вище 25 градусів. Робочим розчином поливають верхній і нижній бік листя. Також слід постійно чергувати препарати, аби в попелиці не виникало звикання.

На початку літа зарадять механічні та біологічні методи.

Змивання попелиці сильним струменем води. Обробки проводять рано вранці або ввечері, за потреби процедуру повторюють.

Ручне видалення. За невеликого ураження можна просто розчавлювати попелицю руками або видаляти і знищувати заселені шкідником верхівки пагонів.

Залучення природних ворогів. Деякі види комах, зокрема сонечка, харчуються попелицею. Для їх приваблення висаджують рослини-нектароноси (кріп, петрушка, чорнобривці, фенхель, лаванда, чебрець, коріандр).

Використання біологічних інсектицидів.

Важливо! Регулярно оглядайте черешню на наявність попелиці, особливо молоді пагони та нижній бік листя. Починайте боротьбу якомога раніше, за перших ознак появи шкідника.

Попелиця-мурахи

Боротьба з попелицею без одночасної боротьби з мурахами буде марною. Щоб віднадити мурах, стовбур дерева можна обмотати ловчим поясом або обмазати спеціальний клейовим розчином. Це перешкоджатиме потраплянню мурах на гілки. Якщо виявите неподалік мурашники, спробуйте знищити народними методами: залити окропом, оцтом, скипидаром, бензином. Або ж засипати манкою, сіллю, содою, пшоном тощо. Дехто викопує мурашник, перекладає його у відро та виносить далеко за межі саду. У крайньому разі застосовують готові промислові препарати проти мурах.

Профілактика. Появі та розповсюдженню попелиці сприяють бур’яни навколо дерев і прикоренева порость, адже восени самки масово відкладають на бур’янах яйця. Якщо залишити так на зиму, навесні шкідник переміститься з трави на дерева. Натомість хорошим засобом профілактики буде регулярне розпушування ґрунту у пристовбурних колах.

Іван СИМАКОВ, садівник.