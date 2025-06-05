Буряковий холодник за цим рецептом готується без додавання м’ясних продуктів, проте консервована квасоля надає йому ситності та цікавого смаку.

3 середні буряки

4 середні картоплини

3 середні свіжі огірки

1 банка консервованої квасолі (460 г)

4 варених яйця

свіжий кріп

свіжа петрушка

зелена цибуля

сіль

чорний мелений перець

1–2 столові ложки соку лимона

800 мл жирного кефіру

200 мл води

варені яйця для подачі

Буряк і картоплю можна відварити, але смак страви буде більш насиченим, якщо запекти їх у духовці. Запікаємо у фользі при 200 градусах від 45 хвилин, залежно від розміру. Готовність перевіряємо зубочисткою. Даємо овочам охолонути.

Яйця, буряк, картоплю та огірки нарізати середніми кубиками. Зелень дрібно нашаткувати. Можна залишити кілька листочків зелені для подачі. У миску відправити буряк, яйця, зелень, огірки та консервовану квасолю (без рідини).

Кефір змішати з холодною кип’яченою водою і залити нарізані продукти в мисці. Посолити й поперчити за смаком, перемішати.

З лимона вичавити сік. Кількість соку залежить від того, наскільки кислий кефір. Якщо кефір дуже кислий, лимон можна не додавати. Влити сік у каструлю з овочами, перемішати.

Перед подачею страву бажано остудити в холодильнику. За бажанням можна прикрасити листочками зелені та половинками варених яєць.