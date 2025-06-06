Уряд розширив підтримку для прифронтових регіонів. Підприємці з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей можуть отримати грант до 500 тис. грн за програмою «Власна справа». Раніше така сума була доступна лише для Харківщини.

Грант «Власна справа» — це державна програма, яка допомагає українцям відкрити або розвинути власний бізнес.

Подати заявку можуть підприємці, котрі вже працюють, або ж загалом українці без досвіду, але з бізнес-ідеєю. Потрібен лише бізнес-план і бажання.

СКІЛЬКИ МОЖНА ОТРИМАТИ

До 300 тис. грн — якщо створити 1 робоче місце.

До 500 тис. грн — 2 робочі місця.

НА ЩО МОЖНА ВИТРАТИТИ КОШТИ

Послуги маркетингу та реклами.

Закупівля ліцензійного програмного забезпечення.

Орендна плата за обладнання.

Придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (крім ТЗ особистого користування).

Орендна плата за нежитлове приміщення.

Франшиза.

Закупівля свійських тварин, птиці та бджіл, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів і послуг, пов’язаних із реалізацією бізнес-плану.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ