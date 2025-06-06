Надмірне випадіння волосся трапляється досить часто. Зазвичай воно тимчасове і минає самостійно, не створюючи особливих проблем. Але якщо ви помітили залисини, ділянки без волосся або воно «сиплеться» вже понад пів року — цим варто серйозно зайнятись.

Які ваші дії

Не треба відразу «бити на сполох» і панікувати. У більшості випадків це не щось страшне, і, ймовірніше, все буде добре. Справжні важкі захворювання волосся трапляються рідко — зазвичай причина типова й поширена. Порахуйте кількість волосин, що випадають за добу.

Волосся випадає у всіх, але інтенсивність може відрізнятись. Щоб приблизно оцінити кількість:

* помийте голову з вечора, висушіть, заплетіть або зав’яжіть волосся;

* ходіть так добу, потім знову помийте, висушіть, розчешіть і порахуйте волосини, що випали.

Це можна повторити декілька разів.

Звичайно, це не точний діагностичний метод, бо кількість волосся не завжди прямо пов’язана з хворобою, але це дає орієнтир — катастрофа у вас чи ні.

Згадайте, що було за останні пів року.

Можливо, були на дієті, перенесли операцію, пологи чи викидень, приймали ліки, переїжджали, мали сильний стрес або гарячку з інфекцією. Ці фактори часто спричиняють тимчасове випадіння волосся. На щастя, усе потім зазвичай відновлюється і без ліків. Якщо щось подібне було — видихаємо і чекаємо самостійного відновлення волосся. Якщо вже минуло пів року, а цього не відбувається — тоді до лікаря.

Не поспішайте відразу здавати аналізи. Інтернет кишить порадами, «чек-апами», а лабораторії з порогу продають пакети обстежень «для волосся».

Часто ті аналізи, які радять подруги або інтернет, взагалі не мають стосунку до вашої ситуації. Через це даремно витратите гроші, і є ризик, що лікуватимете аналізи, а не стан волосся.

У своїй практиці я стикалась з випадками, коли безкінечно лікують низький феритин або піднімають вітамін D. А волосся як випадало, так і випадає. Бо хвороба волосся з цими показниками була геть не пов’язана в тих людей.

Пам’ятайте: обстеження призначають лише тоді, коли лікар визначився, з чим має справу і що саме шукає. А не навпаки — здаємо всі аналізи підряд, які порушення рандомно виявили — отже, від цього і випадає волосся. Це зовсім невірно.

Найперше і найголовніше — зверніться до лікаря.

Хворобами волосся займаються дерматологи. Не ендокринологи, не гінекологи, не гастроентерологи, не нутриціологи.

Усі дерматологи є трихологами. Окремої спеціальності «трихолог» в офіційній медицині не існує. Люди, котрі називають себе трихологами без медичної освіти, не мають права лікувати та діагностувати хвороби. Те, що люди без медичної освіти призначають пацієнтам аналізи, щось там розшифровують, лікують і коректують «дефіцити» — це шарлатанство.

На консультації дерматолог огляне не лише волосся, а й шкіру та нігті.

Волосся оцінюють візуально, виконують трихоскопію (огляд волосся та шкіри голови спеціальним приладом), можуть зробити «тест натягування», посвітили лампою — все це частина діагностики.

Сам огляд — це вже ключовий аналіз. Більшість хвороб волосся діагностують саме на прийомі за допомогою знань і досвіду лікаря. Дерматологи тренуються роками, щоб відрізняти хвороби волосся.

Далі лікар поставить діагноз (або попередній, якщо має сумніви) і скаже, що робити далі — просто чекати, лікуватися чи дообстежуватись.

Деякі форми випадіння не потребують лікування (наприклад, після пологів або операції).

Деякі потребують аналізів крові (наприклад, при підозрі на анемію або захворювання щитоподібної залози).

Іноді потрібні зішкріб або посів (якщо є підозра на грибкову інфекцію).

У складних випадках — біопсія шкіри (наприклад, якщо є рубці).

А буває, що діагноз очевидний, але для безпечного призначення препаратів потрібно обстежити інші системи організму.

Аналізи ці визначають саме на консультації, і вони можуть відрізнятись у різних людей.

Тому, будь ласка, не мучте лікарів запитанням: «Які здати аналізи перед консультацією?»

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.