Ми постійно переймаємося тим, що про нас подумають інші. Це цілком природно, але іноді ця тривога сягає такого рівня, що паралізує нас, змушуючи уникати спілкування та можливості самовираження. Соціальна тривожність є досить поширеною проблемою: за різними даними, від 7 до 13 відсотків людей відчувають її протягом життя. Найчастіше вона починається в підлітковому віці, і жінки страждають від неї вдвічі частіше за чоловіків.

ЧОМУ НАС ТАК ТУРБУЄ, ЩО ДУМАЮТЬ ІНШІ

Для нас важливо відчувати себе прийнятими та гідними схвалення. Похвала й компліменти позитивно впливають на нашу самооцінку та впевненість у собі. Проте, прагнучи отримати схвалення, ми нерідко потрапляємо в пастку чужих очікувань. Ми боїмося критики, осуду, насмішок. Через це починаємо підлаштовуватися під очікування інших, втрачаючи себе та свої цінності.

Як подолати цю залежність

Прийміть той факт, що люди різні і думають по-різному. Не варто засмучуватися через це. Навчіться приймати відмінності в думках. Зосередьтеся на собі. Що насправді важливо для вас? Які ваші цінності та переконання? Відповівши собі на ці запитання, зможете приймати рішення, зважаючи на власні пріоритети, а не бажання догодити всім навколо. Важливо вміти відрізняти конструктивну критику, спрямовану на допомогу, від деструктивної, метою якої є зачепити вас або ж маніпулювати вами. Конструктивна критика допомагає нам стати кращими, тоді як деструктивна лише ранить і змушує сумніватися в собі. Розвивайте впевненість у собі. Чим більше впевнені в собі, тим менше вас хвилюватиме думка оточення. Працюйте над підвищенням самооцінки, визнавайте свої досягнення й сильні сторони. Пам’ятайте про свою унікальність. Не дозволяйте чужим оцінкам визначати вашу самоцінність. Ви унікальні та цінні самі по собі, незалежно від того, що думають інші.

Звичайно, повністю позбутися хвилювання щодо думки інших неможливо. Проте, навчившись контролювати свою реакцію на неї, зможете здобути більшу свободу та впевненість у собі, переконують нас фахівці Психологічної підтримки.