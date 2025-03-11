Ніжні шматочки риби, просочені соусом із ананасами, оцінять любителі оригінальних страв із азіатським акцентом.
- 800 г хека чи минтая
- сіль
- чорний мелений перець
- 2 столові ложки борошна
- олія
Соус:
- 2 середні цибулини
- 2 середні морквини
- 3 великі зубчики часнику
- 6 кружалець консервованого ананаса
- 2 столові ложки посіченої петрушки
- 0,5 склянки сиропу від ананасів
- 0,5 склянки води
- 1 столова ложка борошна
- 0,5 чайної ложки каррі
- сіль
- чорний мелений перець
- цедра половини лимона
- 1–2 чайні ложки соку лимона
Розморожену рибу розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, обкачати в борошні. Обсмажити в олії до золотавості на середньому вогні.
Для соусу в ту саму сковорідку викласти дрібно нарізану цибулю, обсмажити до золотавості. Додати нарізану соломкою моркву, посолити й обсмажувати, помішуючи, близько 5 хв. на помірному вогні. Додати нарізані ананаси та подрібнений часник, накрити кришкою та готувати на слабкому вогні ще 5 хв.
Змішати сироп з водою і борошном, щоб не було грудочок, вилити до овочів і прогріти без кришки, доки соус загусне. Додати терту цедру лимона, посічену петрушку, каррі, сіль, перець, а також, за бажанням, лимонний сік. Викласти рибу в соус, не перемішувати (щоб шматочки риби залишилися цілими), а лише трохи струхнути сковорідку, щоб риба рівномірно прогрілася і змішалася з соусом.
Подавати таку рибу можна як гарячою, так і холодною.
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