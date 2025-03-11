Ніжні шматочки риби, просочені соусом із ананасами, оцінять любителі оригінальних страв із азіатським акцентом.

800 г хека чи минтая

сіль

чорний мелений перець

2 столові ложки борошна

олія

Соус:

2 середні цибулини

2 середні морквини

3 великі зубчики часнику

6 кружалець консервованого ананаса

2 столові ложки посіченої петрушки

0,5 склянки сиропу від ананасів

0,5 склянки води

1 столова ложка борошна

0,5 чайної ложки каррі

сіль

чорний мелений перець

цедра половини лимона

1–2 чайні ложки соку лимона

Розморожену рибу розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, обкачати в борошні. Обсмажити в олії до золотавості на середньому вогні.

Для соусу в ту саму сковорідку викласти дрібно нарізану цибулю, обсмажити до золотавості. Додати нарізану соломкою моркву, посолити й обсмажувати, помішуючи, близько 5 хв. на помірному вогні. Додати нарізані ананаси та подрібнений часник, накрити кришкою та готувати на слабкому вогні ще 5 хв.

Змішати сироп з водою і борошном, щоб не було грудочок, вилити до овочів і прогріти без кришки, доки соус загусне. Додати терту цедру лимона, посічену петрушку, каррі, сіль, перець, а також, за бажанням, лимонний сік. Викласти рибу в соус, не перемішувати (щоб шматочки риби залишилися цілими), а лише трохи струхнути сковорідку, щоб риба рівномірно прогрілася і змішалася з соусом.

Подавати таку рибу можна як гарячою, так і холодною.