Які температури витримує акрилова ванна? У нас раніше була стара чавунна, в яку ми без застережень зливали окріп після кип’ятіння білизни. Зараз встановили акрилову. Чи не зіпсується вона від високих температур?

Лідія КОСТОВСЬКА. Хмельницька обл.

Одразу зазначимо, що зливати окріп у акрилову ванну не можна. В інструкціях пишуть різне, але виробники все ж таки не рекомендують заливати воду вище 60 градусів. За високих температур акрил (а він буває різної якості) може деформуватись. Та й загалом акрилова ванна, попри свої численні переваги, вимагає більш щадного ставлення, ніж чавунна. Зокрема, вона вразлива до ударів. Також акрилові поверхні не варто обробляти грубими щітками та абразивними речовинами. Тож будь-яка побутова хімія для неї не підійде, потрібно обирати спеціальні неагресивні засоби.