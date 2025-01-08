Погана тяга — це не лише дискомфорт у приміщенні, кіптява, неефективне використання палива, а й небезпека для здоров’я.

Чи не основною причиною є сажа, яка накопичується на внутрішніх стінках димоходу. Це часточки продуктів горіння, які спричиняють звуження діаметра комина, якщо його довго не чистити. Внаслідок цього рух повітря всередині погіршується, тому сажу важливо регулярно видаляти. Як це зробити, «Порадниця» неодноразово писала раніше. Аби звести до мінімуму утворення сажі, використовують лише сухі дрова, що містять мінімум смол. Також намагаються уникати березових дров, оскільки при згорянні вони виділяють велику кількість сажі. Натомість час від часу корисно спалювати осикові. Наші предки періодично кидали у вогонь трохи солі чи сухе картопляне лушпиння. Але найкраще все ж застосовувати готові засоби для комина або чистити механічним способом.

Погана тяга також спостерігається при неправильній конструкції димоходу: якщо він надмірно високий, має вузький діаметр, велику кількість вигинів тощо. Тож краще робити прямий канал димовідводу. Оптимальна довжина димоходу — не менше 5 м. Труба повинна бути вище гребеня даху на 50–70 см.

Василь ГЕРАСИМОВ.