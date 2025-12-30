Коли немає можливості або бажання ставити велику живу ялинку, прикрасити можна й кімнатні рослини. Обираючи вазон для новорічного декору, враховуйте його форму, міцність гілок і безпеку для нього самого, щоб декор не пошкодив листя.

«Кімнатною ялинкою» часто називають араукарію різнолисту. Вона має ідеальну форму та міцні горизонтальні гілки, розташовані ярусами. Чудово підходять для перетворення на «мініялинку» й великі стійкі рослини у просторих контейнерах. Наприклад, кімнатний кипарис, фікуси, різноманітні пальми, драцена, шефлера або гібіскуси. Використовуйте для вазонів лише найлегший декор: невеликі кульки, LED-гірлянди на батарейках, які не нагріваються, та тонкий дощик. На кінчиках гілок ідеальний вигляд мають маленькі зірочки, бантики та блискітки. Розвішуючи прикраси, дійте обережно, щоб не подряпати та не пошкодити ніжні кінчики росту.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.