Запечене м’ясо — це завжди центральна страва святкового столу. Вона може замінити нарізку з ковбаси або бути окремою стравою до гарніру. Варіантів приготування буженини є безліч, пропонуємо ще один.

* 1,5 кг свинини

* 10 шт. гвоздики

* 3 лаврові листочки

* 8 горошин чорного перцю

* 3 зубчики часнику

* 100 мл води

Для глазурі:

* 250 мл Pepsi

* 2 ст.л. меду

* 2 ст.л. цукру

* 1 ст.л. діжонської гірчиці

* 1 ст.л. соєвого соусу

* 0, 5 ч.л. апельсинової цедри

* сіль за смаком

Підготовка м’яса. Розігрійте духовку до 180 градусів. Зробіть на поверхні м’яса неглибокі надрізи у вигляді ромбів. Встроміть гвоздику в перетини надрізів — це дасть аромат і красивий вигляд.

Попереднє запікання. Покладіть шинку у форму, додайте лавровий лист, часник, перець. Влийте воду. Накрийте фольгою та запікайте півтори години.

Готуємо глазур з Pepsi. У сотейнику змішайте Pepsi, мед, цукор, гірчицю, соєвий соус, цедру та сіль. Варіть на середньому вогні 10–15 хв., поки рідина випарується і стане густою блискучою глазур’ю.

Вийміть м’ясо з духовки і зніміть фольгу. Щедро змастіть Pepsi-глазур’ю. Поставте назад до духовки при 200 градусах на 20 хв., кожні 5–7 хв. підмащуючи новим шаром глазурі для карамельної скоринки. Готово! Це дуже смачно і красиво.

Леся БУШМА.