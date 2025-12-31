Здивуйте гостей і запропонуйте до столу ці красиві та дуже смачні мандаринки, які так просто готувати.

* 3 варених яйця

* 1 плавлений сирок

* 150 г копченої або вареної курки

* 2 ст.л. майонезу

* 5 морквин

Моркву відварити або ж можна покласти в пакет чи рукав для запікання, зробити декілька отворів і поставити в мікрохвильовку на 7 хв., потримати ще 5 хв. у мікрохвильовці та дати охолонути. На дрібну тертушку натерти яйця, плавлені сирки, дрібно нарізати курку, перекласти все в ємність. Додати майонез, ретельно все перемішати. Моркву натерти на дрібну тертушку, далі викласти її порційно на харчову плівку, покласти кульки нашої начинки, загорнути все в мішечок і щільно закрутити. Повторити так само з іншими «мандаринками». Поставити в холодильник для стабілізації на 1 год., потім розгорнути, зробити маленьке заглиблення по центру і вставити гвоздику для реалістичності. Можна подавати до столу.

Леся БУШМА.