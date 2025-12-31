Цей смаколик, гадаю, не залишить байдужими самих юних гурманів. Класичний рецепт святкових млинців, які зможе приготувати кожен.
* 300 г молока
* 100 мл теплої води
* 2 яйця
* 1 ст.л. цукру
* дрібка солі
* 40 г розтопленого вершкового масла
* 150 г борошна
* кілька крапель червоного гелевого барвника
У миску додаємо яйця, цукор, сіль і тепле молоко. Добре перемішуємо. Доливаємо теплу воду та розтоплене вершкове масло. Додаємо борошно й перемішуємо до однорідності. Наприкінці перебиваємо тісто блендером, щоб не було жодних грудочок — виходить ідеально гладке. Додаємо кілька крапель червоного гелевого барвника. Смажимо млинці на дуже малому вогні, щоб рівномірно пропеклись і мали красивий насичений колір. Складаємо трикутничками і намащуємо кремом.
Для шапочки:
* 200 г крем-сиру
* 200 мл вершків (33%)
* 1 ст.л. цукру
Усе збиваємо дуже холодним до густого крему, перекладаємо в кулінарний мішок і формуємо бортик та «помпончик». Смачного!
Леся БУШМА.
