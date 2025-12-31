Віднедавна всі церковні свята ми відзначаємо за новоюліанським календарем. А це означає, що колядувати тепер починаємо на Різдво, 25 грудня, а щедрувати будемо на Новий рік. Та мене щороку цікавить таке питання: колядників приходить у дім багато, а потім гадаєш, як ефективно прибрати з підлоги зерно, та головне — що з ним робити далі. Не викидати ж у смітник…

Євдокія КАЛАШНИК. Рівненська обл.

Із підлоги зерно легко змести віником і совком. Із килима найефективніше це зробити пилосмоком. Мішок для сміття попередньо очистіть, щоб після прибирання у ньому опинилось лише зерно, не змішане з іншим сміттям. Якщо зерна все ж залишилися на поверхні ворсу, їх можна зібрати, використовуючи широкий липкий ролик для одягу.

Зберіть усе зерно в окрему чисту ємність. Це може бути паперовий пакет, полотняний мішечок або мисочка.

Викидати в сміттєпровід або на смітник таке зерно справді не прийнято. Найкраще, що можна зробити, — повернути землі. Тож розсипте надворі чи прикопайте в окремому місці — навесні воно проросте. Також можна підгодовувати цим зерном птахів. Крім того, зерно можна зберігати в чистому мішечку або скляній баночці до наступного Різдва як символ достатку. Наступного року його можна буде змішати з новим посівальним зерном.

Важливо, щоб таке зерно дійсно не потрапило на смітник.

Катерина ОКУНЬ.