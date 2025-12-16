У багатьох приватних будівлях, особливо стареньких, і досі встановлені звичайні дерев’яні вхідні двері. Під ними нерідко утворюється щілина, крізь яку проникає холод. Саме вона є однією з найбільших причин втрати тепла в оселі.

Найпростіший і найпоширеніший спосіб прикрити її — встановлення дверного ущільнювача. Це силіконовий або гумовий самоклейкий профіль, який кріпиться безпосередньо на нижній торець дверного полотна або на поріг. Такий варіант дуже бюджетний, ущільнювач продається рулонами різної товщини. Залишається обрати профіль, товщина якого відповідає ширині щілини у стисненому стані. Перед приклеюванням поверхню слід ретельно очистити і знежирити.

Трохи дорожчими є щіткові ущільнювачі. Вони мають вигляд алюмінієвого профілю із прикріпленою до нього довгою щіткою (ворсом) і кріпляться до нижнього краю дверей саморізами. Ворс торкається підлоги, утворюючи бар’єр. Такий ущільнювач ефективно працює навіть на нерівних поверхнях.

Утім, що робити, якщо придбати щось подібне можливості немає? Тоді зарадить звичайна «ковбаска» зі згорнутого полотна або тканинний валик.

Такий валик можна зшити зі щільної тканини (стара ковдра, джинсова тканина, брезент) і наповнити сипким матеріалом (наприклад, піском, крупою або просто ватою). «Ковбаску» прикладають упритул до щілини з внутрішнього боку приміщення. І хоча її постійно доведеться пересувати при відчиненні дверей, утеплює вона добре.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.