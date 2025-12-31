Масові відключення електроенергії — ще не привід відмовлятись від новорічних святкувань, адже ворог тільки й чекає, як зламати наш дух. Щоправда, до святкування за відсутності електроенергії доведеться підготуватись особливо ретельно та продумати все заздалегідь. Тож давайте зробимо акцент на спілкуванні, традиціях та затишку, які не залежать від розетки.

Підготуйте приміщення та освітлення.

Придбайте кілька потужних акумуляторних ліхтарів або LED-ламп із вбудованими батареями. Вони дають яскраве та безпечне світло. Так само у продажу є широкий асортимент гірлянд на батареях і LED. Атмосфери та затишку святу додадуть свічки. Вони ще й привнесуть трохи магії й тепла. Зберіться на святкування в одній найтеплішій кімнаті. За потреби забезпечте запаси теплого одягу, шкарпеток і пледів.

Подбайте про святковий стіл.

Якщо не маєте газової плити, зробіть акцент на стравах, які не потребують підігріву: сирні та м’ясні нарізки, бутерброди, святкові закуски на шпажках, свіжі овочі та фрукти, солодощі. Основні страви, що довго зберігаються (холодці, запечене м’ясо, олів’є, оселедець «під шубою», вінегрет), приготуйте напередодні, поки є світло. Зараз зима, тож, на щастя, продукти довго не псуються і без холодильника. Для гарячих напоїв (глінтвейн, чай, кава) та бульйону використовуйте термоси. Замість газової плити можна скористатись мобільною туристичною. Одного балона для неї вистачає приблизно на 4 год., а коштує він близько 100 грн. Якщо грієте воду бойлером, використовуйте одноразовий посуд, щоб не мити потім тарілки холодною водою.

Забезпечте зв’язок і заряд.

Повністю зарядіть перед святами всі мобільні телефони, ноутбуки, павербанки, ліхтарі. Згадайте про радіо на батарейках. Тримайте поруч годинник або повністю заряджений телефон, щоб не пропустити точний час настання Нового року. Маєте ноутбук — закачайте на нього заздалегідь цікаві фільми чи передачі. Хороший ноутбук тримає заряд батареї до 12 год.

Додайте атмосфери.

Це ідеальний час для настільних ігор або гри в карти. Такі розваги об’єднують усіх членів родини чи компанії. Згадайте про бенгальські вогні та хлопавки з конфеті. Це недорогі та доступні атрибути свята. Не забудьте також про живий спів: застільна пісня згуртовує і створює святкову атмосферу. А ще це чудова пора для розповідей сімейних історій, і тут ключову роль відіграють найстарші члени родини. Адже нерідко лише коли їх не стає, ми усвідомлюємо, як багато родинних історій вони забрали з собою.

І навіть тихі й «темні» свята запам’ятаються і принесуть радість.

