Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Нацполіції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони.

Крім того, звільненим із полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.

У разі втрати або викрадення посвідчення УБД чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені з військової служби — звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Мінветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

— копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

— лист талонів та його копію;

— копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

— дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65–70 відсотків фотокартки.