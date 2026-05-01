Сім’ї та близькі військовослужбовців часто стикаються з упередженим ставленням до себе. До них у суспільстві існують певні очікування: якими вони мають бути, що робити, що говорити, як поводитися, радіти чи не радіти життю тощо. Або те саме суспільство ніяково опускає очі й обирає просто не помічати їх. Це все є виявами стигматизації, роз’яснюють у благодійній організації ВО «ВЕСТА» і розповідають, що ж таке насправді стигматизація, як вона проявляється і чим небезпечна.

Стигматизація — це процес, коли людині або групі людей приписують негативні ярлики через якусь ознаку (професію, стан здоров’я, досвід, статус, родинні зв’язки тощо) і на підставі цього починають ставитися до них упереджено.

Простішими словами: замість бачити людину — бачать «ярлик».

Який вигляд вона має

Стигматизація рідко має вигляд відкритої агресії. Частіше вона проявляється у недоречних жартах, заздрісних поглядах і порадах на кшталт «триматися і не розганяти зраду».

Саме тому стигматизація нерідко вливається в наше повсякденне життя, і люди, які проявляють її, не завжди розуміють, що не допомагають, а роблять боляче.

Для суспільства родини військових ніби мають бути символами — сильними, правильними, стійкими, без права на злість, страх чи сумнів.

Проте родини військових — це не лише статус, це живі люди зі своїми історіями, страхами та переживаннями.

Суспільство, що воює, не може дозволити собі внутрішню холодність. Бо розкол між цивільними та військовими починається з фрази «ну, вам же легше».

Як проявляється стигма в нашому суспільстві.

Якщо ти дружина військового — твою зовнішність можуть обговорювати. «Чого нафарбувалася?», «Чого поїхала відпочити?». Наче твоє життя має завмерти, поки він воює. Наче ти — додаток до форми.

Якщо ти мама військового — ти повинна бути гордою. Якщо ти плачеш — «не підривай моральний дух».

Родину військовослужбовиці часто запитують не з підтримкою, а з підтекстом: «А діти з ким?», «А чоловік що, не міг піти замість неї?», «Навіщо їй це». Батьки військової живуть у постійному страху, але часто ще й змушені виправдовувати вибір доньки перед знайомими. Наче її служба — це щось «не жіноче», «занадто ризиковане», «неправильне».

Стигматизація тут небезпечна тим, що вона непомітна. Вона не завжди агресивна, а проявляється радше в інтонації, у здивуванні, у подвійних стандартах. У тому, що героїзація раптом обертається осудом, якщо жінка не відповідає чиїмось очікуванням щодо материнства чи «жіночої ролі».

Які бувають види

* Соціальна стигматизація:

— уникання спілкування: «не знаю, що їй сказати, краще обійду»;

— ніяковіння або надмірна жалість замість нормального ставлення;

— відсторонення друзів через страх «важких тем»;

— шепіт за спиною: «В неї ж чоловік на війні…»

* Емоційна:

— очікування, що родина має бути сильною і «триматися»;

— знецінення почуттів: «Ну, він же живий, чого ти переживаєш»;

— заборона на радість: «Як вона може веселитись, коли в неї чоловік на війні?»;

— постійне навішування ролі «жертви».

* Морально-оцінкова:

— осуд за рішення військового: «Як ти його туди відпустила?»;

— звинувачення родини в «вигодах» (виплати, пільги, «у військових же зарплата сто тисяч!»);

— підозри в непатріотичності, якщо хтось критикує систему.

* Інституційна:

— бюрократичні перепони, коли родина змушена «доводити» свій статус;

— формальне, холодне ставлення держструктур;

— невидимість потреб родин у політиках підтримки.

* Медійна:

— образ родини тільки як «героїчної» або тільки як «трагічної»;

— використання історій для емоційного тиску без реального розуміння.

* Гендерна:

— до дружин: «Чекай і мовчи»;

— до чоловіків військовослужбовиць — сумнів у маскулінності;

— до матерів — очікування повної жертовності;

— до дітей — ярлик «дитина героя» без права на звичайність.

* Самостигматизація:

— відчуття провини за втому або злість;

— сором за те, що іноді хочеться просто «нормального життя»;

— ізоляція, бо «мене все одно не зрозуміють».