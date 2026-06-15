Вирішили з чоловіком навести лад у документах. Виявилося, що наша земельна ділянка не зареєстрована. Як це зробити, куди найперше звертатися, які документи потрібні?

Людмила Павлівна.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку в Державному земельному кадастрі, роз’яснюють у відомстві.

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подають:

— заяву встановленого зразка;

— документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

— електронний документ (XML-файл).

Розробниками документації є:

— юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

— фізичні особи — підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Подати документи та заяву можна в електронному вигляді через електронний кабінет осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою.

Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє відповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 67 цього Порядку.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій: здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає мотивовану відмову.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється безоплатно.

Після ухвалення органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою потрібно звернутися до суб’єктів державної реєстрації прав (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації) для державної реєстрації речового права власності на земельну ділянку.

У разі потреби можна звернутися на гарячу лінію Держгеокадастру за номером телефону: 0 800 300 808 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні).