Чинними нормативно-правовими актами передбачено окремі випадки, коли для ухвалення рішення про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, призначення житлових субсидій і пільг, надання деяких видів соціальної допомоги надається Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, нагадують у ПФУ.

Складання Акта обстеження передбачено у випадках:

* включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги (Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене постановою Кабміну від 29.01.2003 №117) та надання пільг з оплати комунальних послуг (Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затверджений постановою Кабміну від 17.04.2019 №373), за фактичним місцем проживання пільговика;

* призначення житлової субсидії:

— коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих осіб є меншою, ніж кількість, зареєстрованих та/або задекларованих осіб;

— якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків;

— для підтвердження, що житло не здається в оренду;

— якщо для обігріву житла використовуються побутові електроприлади тощо (Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабміну від 21.10.95 №848);

* призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, котра за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, у разі коли заявник проживає за адресою особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але має інше задеклароване (зареєстроване) місце проживання (Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, затверджений постановою Кабміну від 2.08.2000 №1192);

* призначення допомоги на дітей одиноким матерям (Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою Кабміну від 27.12.2001 №1751) та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабміну від 24.02.2003 №250) для підтвердження факту, що житло, яке перебуває у власності особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства, зокрема житло, на яке оформлено право на спадщину, не передано в оренду.

Заява громадянина про проведення обстеження його матеріально-побутових умов та/або фактичного місця проживання передається органами ПФУ виконавчим органам сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військовим адміністраціям.

Довідково. Форму Акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи затверджено наказом Мінсоцполітики від 4.07.2022 №190, зареєстрованим у Мін’юсті 15.07.2022 за №794/38130.